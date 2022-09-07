Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения - 07.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220907/1038523279.html
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения - 07.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
Жители Украины боятся открыто высказывать свое мнение из-за проводимой киевским режимом политики террора в отношении своих противников. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:28
новости
владимир путин
спецоперация
киевский режим
террор
украинские националисты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8f894850a77c663e9ad70ec03c22ee13.jpg
Он сказал, что киевский режим контролируется неонацистами и крайними националистами, запугивающими население.Он добавил, что на Украине проживает "огромное" количество людей, ненавидящих киевский режим и готовых бороться с ним, но не имеющих такой возможности.Путин заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.
https://ukraina.ru/20220728/1036957842.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_0053d82a61acfb7a7b319f258f5a2e06.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, спецоперация, киевский режим, террор, украинские националисты
Новости, Владимир Путин, Спецоперация, киевский режим, террор, украинские националисты

Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения

13:28 07.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкции националистов на Украине
Акции националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Жители Украины боятся открыто высказывать свое мнение из-за проводимой киевским режимом политики террора в отношении своих противников. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
Он сказал, что киевский режим контролируется неонацистами и крайними националистами, запугивающими население.

Многие люди просто боятся даже рот открыть и просто сказать то, что они думают на самом деле. … Там (на Украине – ред.) расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия тех, у кого другое мнение, отличное от [мнения] власть предержащих

Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент России
Он добавил, что на Украине проживает "огромное" количество людей, ненавидящих киевский режим и готовых бороться с ним, но не имеющих такой возможности.
Новая Каховка обстрел ВСУ разрушения - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
28 июля, 13:13
"Террор как религия": политолог Бальбек рассказал про истинную суть киевского режимаСегодня украинские власти исповедуют террор как религию, сказал политолог Руслан Бальбек в интервью Украина.ру.
Путин заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.
 
НовостиВладимир ПутинСпецоперациякиевский режимтеррорукраинские националисты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04ВСУ нанесли удар по пункту размещения беженцев в Харьковской области
13:50Шантаж и террор: Волга о ситуации в Энергодаре и о том, что творят с учителями Запорожья. Видео
13:43Активист украинской диаспоры Москвы: У Зеленского на Арбате есть резиденция - Украинский дом
13:28Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
13:14"Просто мелет языком, Бог ему судья": Путин ответил на слова Борреля о "фашистской России"
13:12Чем воюют на Украине. "Змей Горыныч", "Буратино", "Солнцепек" — головная боль для ВСУ
13:01Путин высказал свое отношение к отчету МАГАТЭ
12:59Алексей Анпилогов: Россия готова превратить полосу прорыва ВСУ под Балаклеей в огневой мешок
12:46В Венгрии выпустили "антиукраинский учебник": забрали Крым и "агрессию России"
12:46Путин на ВЭФ. В стремлении сделать Россию изгоем Запад превратил её в мирового лидера
12:25"Достаточно только кнопку нажать": Путин рассказал, как решить проблему немцев
12:00Решение Путина по зерну, убийства мирных жителей, разминирование. Главное на Украине на 12:00 7 сентября
11:57Теракты Украины на освобожденных территориях: расстрелы, взрывы, отравления
11:51Как будут брать Харьков и что хочет устроить Пентагон, когда победит Россия - Кнутов. Видео
11:38В США рассказали об ожидающих Европу "невиданных политических потрясениях"
10:24"Всё бросается в топку": Путин рассказал, чем жертвуют лидеры стран Европы во имя интересов США
10:07Экс-глава МИД Австрии сравнила западных политиков с подростками
10:00Путин обратил внимание на странные пункты назначения для вывозимого украинского зерна
09:41Двойная электрическая ложь. Как власти Украины решили спасать Германию от холода
09:31Антоновский мост — дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
Лента новостейМолния