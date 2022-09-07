https://ukraina.ru/20220907/1038523279.html
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения - 07.09.2022 Украина.ру
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
Жители Украины боятся открыто высказывать свое мнение из-за проводимой киевским режимом политики террора в отношении своих противников. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:28
2022-09-07T13:28
новости
владимир путин
спецоперация
киевский режим
террор
украинские националисты
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Он сказал, что киевский режим контролируется неонацистами и крайними националистами, запугивающими население.Он добавил, что на Украине проживает "огромное" количество людей, ненавидящих киевский режим и готовых бороться с ним, но не имеющих такой возможности.Путин заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.
https://ukraina.ru/20220728/1036957842.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, спецоперация, киевский режим, террор, украинские националисты
Новости, Владимир Путин, Спецоперация, киевский режим, террор, украинские националисты
Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения
Жители Украины боятся открыто высказывать свое мнение из-за проводимой киевским режимом политики террора в отношении своих противников. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума