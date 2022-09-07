https://ukraina.ru/20220907/1038523279.html

Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения

Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения - 07.09.2022 Украина.ру

Путин рассказал, с кем на Украине Россия готова выстраивать отношения

Жители Украины боятся открыто высказывать свое мнение из-за проводимой киевским режимом политики террора в отношении своих противников. Об этом 7 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

2022-09-07T13:28

2022-09-07T13:28

2022-09-07T13:28

новости

владимир путин

спецоперация

киевский режим

террор

украинские националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103163/91/1031639195_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_8f894850a77c663e9ad70ec03c22ee13.jpg

Он сказал, что киевский режим контролируется неонацистами и крайними националистами, запугивающими население.Он добавил, что на Украине проживает "огромное" количество людей, ненавидящих киевский режим и готовых бороться с ним, но не имеющих такой возможности.Путин заявил о намерении России поддерживать отношения с этой частью украинского общества и выразил убеждённость в том, что будущие российско-украинские отношения будут определяться именно этими людьми.

https://ukraina.ru/20220728/1036957842.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир путин, спецоперация, киевский режим, террор, украинские националисты