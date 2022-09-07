В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине - 07.09.2022 Украина.ру
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В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине
В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине - 07.09.2022 Украина.ру
В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине
Вашингтон ведёт на Украине "подлую" политику по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией, пишет издание The American Conservative
2022-09-07T07:33
2022-09-07T07:33
сша
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новости
россия
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По мнению авторов издания, еще не все потеряно. Отдельное внимание в материале уделяется тому, как американцы устали от нарушенных обещаний своего правительства и в настоящий момент, все больше американских граждан понимают, как администрация Белого дома работает "впустую".Авторы предполагают, что бедствия растормошат сторонников и Демократической, и Республиканской партии "ото сна".Обозреватель 19FortyFive Дэниел Дэвис ранее написал, что власти США вмешались в украинский кризис, при этом они не только не сформировали четкую стратегию поведения, а и не определили даже цель своего вмешательства.Дэвис уверен, что украинский конфликт - это продолжение некомпетентной и вместе с тем бесцельной внешней политики Вашингтона последних десятилетий.
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сша, украина, новости, россия
США, Украина, Новости, Россия

В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине

07:33 07.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСовместные учения стран НАТО и Украины "Три меча-2021"
Совместные учения стран НАТО и Украины Три меча-2021 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Вашингтон ведёт на Украине "подлую" политику по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией, пишет издание The American Conservative
"Подлая политика Вашингтона по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией — борьбы, в которой украинская армия заведомо не может победить, — разрушает жизни миллионов", - говорится в публикации.
По мнению авторов издания, еще не все потеряно. Отдельное внимание в материале уделяется тому, как американцы устали от нарушенных обещаний своего правительства и в настоящий момент, все больше американских граждан понимают, как администрация Белого дома работает "впустую".
Авторы предполагают, что бедствия растормошат сторонников и Демократической, и Республиканской партии "ото сна".
Обозреватель 19FortyFive Дэниел Дэвис ранее написал, что власти США вмешались в украинский кризис, при этом они не только не сформировали четкую стратегию поведения, а и не определили даже цель своего вмешательства.
Дэвис уверен, что украинский конфликт - это продолжение некомпетентной и вместе с тем бесцельной внешней политики Вашингтона последних десятилетий.
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