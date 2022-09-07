https://ukraina.ru/20220907/1038510729.html

В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине

В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине - 07.09.2022 Украина.ру

В США раскрыли "подлость" американской политики на Украине

Вашингтон ведёт на Украине "подлую" политику по вооружению коррумпированного украинского правительства для борьбы с Россией, пишет издание The American Conservative

2022-09-07T07:33

2022-09-07T07:33

2022-09-07T07:33

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По мнению авторов издания, еще не все потеряно. Отдельное внимание в материале уделяется тому, как американцы устали от нарушенных обещаний своего правительства и в настоящий момент, все больше американских граждан понимают, как администрация Белого дома работает "впустую".Авторы предполагают, что бедствия растормошат сторонников и Демократической, и Республиканской партии "ото сна".Обозреватель 19FortyFive Дэниел Дэвис ранее написал, что власти США вмешались в украинский кризис, при этом они не только не сформировали четкую стратегию поведения, а и не определили даже цель своего вмешательства.Дэвис уверен, что украинский конфликт - это продолжение некомпетентной и вместе с тем бесцельной внешней политики Вашингтона последних десятилетий.

https://ukraina.ru/20220815/1037676856.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, украина, новости, россия