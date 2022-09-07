Главное на 7 сентября: в России и в мире - 07.09.2022 Украина.ру
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Главное на 7 сентября: в России и в мире
Главное на 7 сентября: в России и в мире - 07.09.2022 Украина.ру
Главное на 7 сентября: в России и в мире
Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, страны ЕС определят потолок цен на российский газ, Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
2022-09-07T00:27
2022-09-07T00:27
новости
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РоссияVII Восточный экономический форум во Владивостоке посетит президент России Владимир Путин. Глава государства примет участие в пленарном заседании.Запланированы встречи Владимира Путина с:Учебные эвакуации проведут в Подмосковье. В Московской области пройдут тренировки по эвакуации на всех объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях.Посольство ДНР в Москве возобновит прием граждан. График приема: среда и пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (499) 995 09 05.Адрес посольства: Москва, Грохольский переулок, д.13, строение 2, этаж 4.В посольстве ДНР требуют носить защитные маски.Ближнее зарубежьеЗаседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате (Киргизия). В заседании примут участие главы МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам министры примут документ о совместных мерах по борьбе с преступностью в странах Содружества.Мир100-е пленарное заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке. Заседание посвящено празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний. Также на закрытом заседании представители стран и постоянные наблюдатели рассмотрят Декларацию о будущих поколениях.В ЕС обсудят потолок цен на российский газ. В Евросоюзе пройдет техническая встреча с экспертами из государств-членов, на которой обсудят лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС.Депутаты Бундестага почтят память Михаила Горбачева минутой молчания. Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года.Горбачеву присуждено звание почетного гражданина Берлина за вклад в дело объединения Германии. В 1992 году Горбачев получил немецкое гражданство.
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новости
Новости

Главное на 7 сентября: в России и в мире

00:27 07.09.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
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Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, страны ЕС определят потолок цен на российский газ, Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
Россия
VII Восточный экономический форум во Владивостоке посетит президент России Владимир Путин. Глава государства примет участие в пленарном заседании.
Запланированы встречи Владимира Путина с:
  • председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу,
  • премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ,
  • председателем Государственного административного совета, премьер-министром временного правительства, главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном,
  • премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Учебные эвакуации проведут в Подмосковье. В Московской области пройдут тренировки по эвакуации на всех объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях.
Посольство ДНР в Москве возобновит прием граждан. График приема: среда и пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (499) 995 09 05.
Адрес посольства: Москва, Грохольский переулок, д.13, строение 2, этаж 4.
В посольстве ДНР требуют носить защитные маски.
Ближнее зарубежье
Заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате (Киргизия). В заседании примут участие главы МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам министры примут документ о совместных мерах по борьбе с преступностью в странах Содружества.
Мир
100-е пленарное заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке. Заседание посвящено празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний. Также на закрытом заседании представители стран и постоянные наблюдатели рассмотрят Декларацию о будущих поколениях.
В ЕС обсудят потолок цен на российский газ. В Евросоюзе пройдет техническая встреча с экспертами из государств-членов, на которой обсудят лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС.
Депутаты Бундестага почтят память Михаила Горбачева минутой молчания. Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года.
Горбачеву присуждено звание почетного гражданина Берлина за вклад в дело объединения Германии. В 1992 году Горбачев получил немецкое гражданство.
 
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Заголовок открываемого материала
00:27Главное на 7 сентября: в России и в мире
00:23Лиз Трасс вышла на трассу Лондон-Киев. И слава богу!
22:53Алексей Кочетков о том, как и почему Лиз Трасс после Украины бросит в топку войны Польшу
21:41Член Запорожской ВГА Рогов опроверг свое ранее сделанное сообщение о гибели коменданта Бердянска Бардина
19:00Теракт в Запорожской области, воинственная Трасс и спасение мира от нового "Чернобыля". Итоги 6 сентября
18:46Виталий Третьяков: Улучшения российско-британских отношений при Трасс быть не может
18:15ФБР против "цифрового гестапо". Фонд борьбы с репрессиями требует запретить террористический "Миротворец"
18:07Кнутов: ВСУ атакуют на Харьковском направлении, чтобы не попасть в "клещи"
17:49Три направления спецоперации, Украина может взорвать Запорожскую АЭС. О чём говорили эксперты 6 сентября
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