https://ukraina.ru/20220907/1038507058.html
Главное на 7 сентября: в России и в мире
Главное на 7 сентября: в России и в мире - 07.09.2022 Украина.ру
Главное на 7 сентября: в России и в мире
Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, страны ЕС определят потолок цен на российский газ, Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
2022-09-07T00:27
2022-09-07T00:27
2022-09-07T00:27
новости
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РоссияVII Восточный экономический форум во Владивостоке посетит президент России Владимир Путин. Глава государства примет участие в пленарном заседании.Запланированы встречи Владимира Путина с:Учебные эвакуации проведут в Подмосковье. В Московской области пройдут тренировки по эвакуации на всех объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях.Посольство ДНР в Москве возобновит прием граждан. График приема: среда и пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (499) 995 09 05.Адрес посольства: Москва, Грохольский переулок, д.13, строение 2, этаж 4.В посольстве ДНР требуют носить защитные маски.Ближнее зарубежьеЗаседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате (Киргизия). В заседании примут участие главы МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам министры примут документ о совместных мерах по борьбе с преступностью в странах Содружества.Мир100-е пленарное заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке. Заседание посвящено празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний. Также на закрытом заседании представители стран и постоянные наблюдатели рассмотрят Декларацию о будущих поколениях.В ЕС обсудят потолок цен на российский газ. В Евросоюзе пройдет техническая встреча с экспертами из государств-членов, на которой обсудят лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС.Депутаты Бундестага почтят память Михаила Горбачева минутой молчания. Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года.Горбачеву присуждено звание почетного гражданина Берлина за вклад в дело объединения Германии. В 1992 году Горбачев получил немецкое гражданство.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости
Главное на 7 сентября: в России и в мире
Владимир Путин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке, страны ЕС определят потолок цен на российский газ, Бундестаг почтит память Горбачева минутой молчания. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
VII Восточный экономический форум во Владивостоке посетит президент России Владимир Путин. Глава государства примет участие в пленарном заседании.
Запланированы встречи Владимира Путина с:
—председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу,
—премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ,
—председателем Государственного административного совета, премьер-министром временного правительства, главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайном,
—премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Учебные эвакуации проведут в Подмосковье. В Московской области пройдут тренировки по эвакуации на всех объектах с массовым пребыванием людей, в том числе в образовательных учреждениях.
Посольство ДНР в Москве возобновит прием граждан. График приема: среда и пятница с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:45. Прием осуществляется по предварительной записи по телефону +7 (499) 995 09 05.
Адрес посольства: Москва, Грохольский переулок, д.13, строение 2, этаж 4.
В посольстве ДНР требуют носить защитные маски.
Заседание Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ состоится в Чолпон-Ате (Киргизия). В заседании примут участие главы МВД Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана и Узбекистана. По итогам министры примут документ о совместных мерах по борьбе с преступностью в странах Содружества.
100-е пленарное заседание Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке. Заседание посвящено празднованию и популяризации Международного дня действий против ядерных испытаний. Также на закрытом заседании представители стран и постоянные наблюдатели рассмотрят Декларацию о будущих поколениях.
В ЕС обсудят потолок цен на российский газ. В Евросоюзе пройдет техническая встреча с экспертами из государств-членов, на которой обсудят лимит цены на импортируемый газ и административное ценообразование во время ЧС.
Депутаты Бундестага почтят память Михаила Горбачева минутой молчания. Единственный президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа в возрасте 91 года.
Горбачеву присуждено звание почетного гражданина Берлина за вклад в дело объединения Германии. В 1992 году Горбачев получил немецкое гражданство.