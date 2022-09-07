Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт - 07.09.2022 Украина.ру
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Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт
Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт - 07.09.2022 Украина.ру
Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт
Экономика Украины будет и дальше деградировать. К 2023 году страна потеряет половину ВВП. Таким прогнозом поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T07:15
2022-09-07T07:15
алексей зубец
экономика
украина
новости
эксперт
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Экономика Украины деградирует, так как зависит от вливаний Запада. Половина государственного бюджета сформирована за счет займов или пожертвований правительств западных стран. Внешняя помощь, вероятнее всего, будет сокращаться, предположил Зубец.Основа украинской экономики - сельское хозяйство и металлургия, добавил эксперт. Часть промышленности и зерновой базы сейчас находится в зоне ведения боевых действий. В этих условиях Украину ожидает сокращение ВВП в два раза и возможная потеря 3/4 экономики к следующему году, предположил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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алексей зубец, экономика, украина, новости, эксперт
Алексей Зубец, Экономика, Украина, Новости, эксперт

Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт

07:15 07.09.2022
 
© РИА Новости . Юрий Стрельцов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Юрий Стрельцов
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Экономика Украины будет и дальше деградировать. К 2023 году страна потеряет половину ВВП. Таким прогнозом поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
Экономика Украины деградирует, так как зависит от вливаний Запада. Половина государственного бюджета сформирована за счет займов или пожертвований правительств западных стран. Внешняя помощь, вероятнее всего, будет сокращаться, предположил Зубец.

"В этом году засеяно будет половина от того, что было в прошлом году, а в 2023 году будет половина от того, что сейчас. Они рассчитывают, что потеряют три четверти, и это не самый худший вариант. Тоже самое касается и других производств. Потому что в условиях военных действий вести какую-то экономику совершенно невозможно, это несовместимые вещи", - объяснил эксперт.

Основа украинской экономики - сельское хозяйство и металлургия, добавил эксперт. Часть промышленности и зерновой базы сейчас находится в зоне ведения боевых действий. В этих условиях Украину ожидает сокращение ВВП в два раза и возможная потеря 3/4 экономики к следующему году, предположил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Алексей ЗубецЭкономикаУкраинаНовостиэксперт
 
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