Украина потеряет половину ВВП к 2023 году - эксперт

"В этом году засеяно будет половина от того, что было в прошлом году, а в 2023 году будет половина от того, что сейчас. Они рассчитывают, что потеряют три четверти, и это не самый худший вариант. Тоже самое касается и других производств. Потому что в условиях военных действий вести какую-то экономику совершенно невозможно, это несовместимые вещи", - объяснил эксперт.