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Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ

Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ - 07.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ

Полностью автономной экономики у России пока нет, но есть целый букет импортозамещений в разных отраслях. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

2022-09-07T06:00

2022-09-07T06:00

2022-09-07T06:00

алексей зубец

импортозамещение

россия

санкции

запад

новости

эксперт

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"Кроме продовольственного замещения сельского хозяйства и пищевой промышленности, мы видели целый ряд внутренних производств, которые приходят на смену импорту, особенно в стратегических отраслях", - сказал Зубец.По его словам, Запад недооценил возможности России "производить самостоятельно целые блоки экономики, необходимые для развития целых отраслей".Он напомнил также, что европейский импорт частично заменился азиатским.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей зубец, импортозамещение, россия, санкции, запад, новости, эксперт