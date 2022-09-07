Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ - 07.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ
Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ - 07.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ
Полностью автономной экономики у России пока нет, но есть целый букет импортозамещений в разных отраслях. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
2022-09-07T06:00
2022-09-07T06:00
алексей зубец
импортозамещение
россия
санкции
запад
новости
эксперт
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"Кроме продовольственного замещения сельского хозяйства и пищевой промышленности, мы видели целый ряд внутренних производств, которые приходят на смену импорту, особенно в стратегических отраслях", - сказал Зубец.По его словам, Запад недооценил возможности России "производить самостоятельно целые блоки экономики, необходимые для развития целых отраслей".Он напомнил также, что европейский импорт частично заменился азиатским.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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алексей зубец, импортозамещение, россия, санкции, запад, новости, эксперт
Алексей Зубец, импортозамещение, Россия, Санкции, Запад, Новости, эксперт

Эксперт рассказал об успешном импортозамещении в РФ

06:00 07.09.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Полностью автономной экономики у России пока нет, но есть целый букет импортозамещений в разных отраслях. Таким мнением поделился директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру
"Кроме продовольственного замещения сельского хозяйства и пищевой промышленности, мы видели целый ряд внутренних производств, которые приходят на смену импорту, особенно в стратегических отраслях", - сказал Зубец.
По его словам, Запад недооценил возможности России "производить самостоятельно целые блоки экономики, необходимые для развития целых отраслей".
Он напомнил также, что европейский импорт частично заменился азиатским.

"То есть помощь наших новых стратегических партнеров помогает нам преодолеть историю с тем самым разрывом отношений с Западом, - уточнил эксперт. - Импортозамещение есть, но точечное. Для этого нужны годы, а сегодня мы просто переходим с европейского на азиатский, турецкий импорт и из других стран, которые не участвуют в антироссийских санкциях".

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Алексей ЗубецимпортозамещениеРоссияСанкцииЗападНовостиэксперт
 
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