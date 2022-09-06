Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР - 06.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР
Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР - 06.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР
Западные антироссийские санкции повлияли на торговлю между Китаем и Россией, но она сохранила положительную динамику. Результаты торгово-экономического сотрудничества Пекина и Москвы воодушевляют, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган, передает 6 сентября РИА Новости
2022-09-06T09:00
2022-09-06T09:13
кнр
россия
экономика
новости
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"После начала российско-украинского конфликта США и страны ЕС довели до предела применение санкций против России, что повлекло серьезные последствия не только для РФ, но и для стран Евросоюза. Традиционные торгово-экономические связи между Россией и ЕС в основном прерваны, основные экспортные товары России - нефть, газ и уголь - заблокированы, по российской экономике нанесен тяжелый удар", - напомнил Чэн Хунган.При этом, подчеркнул он, страны ЕС также столкнулись с самым серьезным кризисом послевоенного времени из-за дефицита энергоресурсов, что привело в действие цепную реакцию в виде высоких цен на энергоносители, увеличения производственных издержек, роста цен на товары и стремительного роста инфляции.Вместе с тем, по его словам, "нельзя отрицать, что влияние конфликта между Россией и Украиной распространилось на весь мир, спровоцировав общий рост цен на нефть и газ и негативно отразившись на производственных затратах китайских предприятий и потребительских ценах"."Торговля между Китаем и Россией также испытала определенное влияние, но общая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран не изменилась. Мы заметили, что стратегический фокус развития России стремительно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай является важнейшим партнером России", - отметил Чэн Хунган.По словам аналитика, хотя глобальные производственные цепочки и цепи поставок сильно пострадали, а в мировой экономике очевидна тенденция к снижению, "соответствующие данные и результаты китайско-российского торгово-экономического сотрудничества воодушевляют". Так, за первые 7 месяцев 2022 года объем китайско-российской торговли увеличился на 29%, до 97,71 миллиарда долларов, а по итогам года, как ожидается, достигнет рекордных 170 миллиардов долларов."Новое развитие получило энергетическое сотрудничество, отвечающее стратегическим интересам Китая и России. В этом году Россия три месяца подряд была крупнейшим импортером нефти в Китай: в июле Китай импортировал из России 7,145 миллиона тонн нефти. В феврале этого года Китай и Россия подписали новое соглашение о природном газе сроком на 30 лет, и экспорт природного газа из России в Китай увеличился на 10 миллиардов кубометров в год", - напомнил эксперт.Он также отметил, что газотранспортная мощность "Силы Сибири-1" увеличится с 38 миллиардов кубометров до 48 миллиардов кубометров в год."В ближайшее время будет запущен еще один крупный проект, а именно проект газопровода "Сила Сибири-2", совместно продвигаемый Китаем, Россией и Монголией. Эта ветка будет обладать годовой пропускной способностью в 50 миллиардов кубометров, образуя полную производственную цепочку по добыче, транзиту и потреблению природного газа в России, Монголии и Китае, и будет способствовать экономическому развитию трех стран, принося пользу их народам", - заверил он.
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кнр, россия, экономика, новости
КНР, Россия, Экономика, Новости

Эксперт рассказал об успешном сотрудничестве России и КНР

09:00 06.09.2022 (обновлено: 09:13 06.09.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Западные антироссийские санкции повлияли на торговлю между Китаем и Россией, но она сохранила положительную динамику. Результаты торгово-экономического сотрудничества Пекина и Москвы воодушевляют, заявил старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган, передает 6 сентября РИА Новости
"После начала российско-украинского конфликта США и страны ЕС довели до предела применение санкций против России, что повлекло серьезные последствия не только для РФ, но и для стран Евросоюза. Традиционные торгово-экономические связи между Россией и ЕС в основном прерваны, основные экспортные товары России - нефть, газ и уголь - заблокированы, по российской экономике нанесен тяжелый удар", - напомнил Чэн Хунган.
При этом, подчеркнул он, страны ЕС также столкнулись с самым серьезным кризисом послевоенного времени из-за дефицита энергоресурсов, что привело в действие цепную реакцию в виде высоких цен на энергоносители, увеличения производственных издержек, роста цен на товары и стремительного роста инфляции.

"Китай неоднократно заявлял, что он решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций, которые никогда не были эффективным способом решения проблем, они лишь усугубляют раскол и конфронтацию, создавая трудности для экономики и жизнедеятельности населения соответствующих стран", - подчеркнул аналитик.

Вместе с тем, по его словам, "нельзя отрицать, что влияние конфликта между Россией и Украиной распространилось на весь мир, спровоцировав общий рост цен на нефть и газ и негативно отразившись на производственных затратах китайских предприятий и потребительских ценах".
"Торговля между Китаем и Россией также испытала определенное влияние, но общая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран не изменилась. Мы заметили, что стратегический фокус развития России стремительно смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион, где Китай является важнейшим партнером России", - отметил Чэн Хунган.
По словам аналитика, хотя глобальные производственные цепочки и цепи поставок сильно пострадали, а в мировой экономике очевидна тенденция к снижению, "соответствующие данные и результаты китайско-российского торгово-экономического сотрудничества воодушевляют".
Так, за первые 7 месяцев 2022 года объем китайско-российской торговли увеличился на 29%, до 97,71 миллиарда долларов, а по итогам года, как ожидается, достигнет рекордных 170 миллиардов долларов.
"Новое развитие получило энергетическое сотрудничество, отвечающее стратегическим интересам Китая и России. В этом году Россия три месяца подряд была крупнейшим импортером нефти в Китай: в июле Китай импортировал из России 7,145 миллиона тонн нефти. В феврале этого года Китай и Россия подписали новое соглашение о природном газе сроком на 30 лет, и экспорт природного газа из России в Китай увеличился на 10 миллиардов кубометров в год", - напомнил эксперт.
Он также отметил, что газотранспортная мощность "Силы Сибири-1" увеличится с 38 миллиардов кубометров до 48 миллиардов кубометров в год.
"В ближайшее время будет запущен еще один крупный проект, а именно проект газопровода "Сила Сибири-2", совместно продвигаемый Китаем, Россией и Монголией. Эта ветка будет обладать годовой пропускной способностью в 50 миллиардов кубометров, образуя полную производственную цепочку по добыче, транзиту и потреблению природного газа в России, Монголии и Китае, и будет способствовать экономическому развитию трех стран, принося пользу их народам", - заверил он.
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