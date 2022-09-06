Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза - 06.09.2022 Украина.ру
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Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза
Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза - 06.09.2022 Украина.ру
Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза
Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине. Об этом 5 сентября заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Associated Press
2022-09-06T08:56
2022-09-06T08:56
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"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — сказал он.Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы.Кроме того, Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил год назад.Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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оружие, ес, новости, боррель, украина
оружие, ЕС, Новости, Боррель, Украина

Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза

08:56 06.09.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине. Об этом 5 сентября заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Associated Press
"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — сказал он.
Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы.
Кроме того, Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил год назад.
Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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