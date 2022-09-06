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Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза

Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза - 06.09.2022 Украина.ру

Боррель пожаловался на истощение запасов оружия в странах Евросоюза

Запасы оружия в странах Европейского союза "истощены" после оказания военной помощи Украине. Об этом 5 сентября заявил еврокомиссар по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает Associated Press

2022-09-06T08:56

2022-09-06T08:56

2022-09-06T08:56

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"Военные запасы большинства государств-членов оказались, я бы не сказал, исчерпаны, но в значительной степени истощены, поскольку мы обеспечиваем украинцев большим потенциалом", — сказал он.Дипломат призвал страны-участницы ЕС пополнять арсеналы путем объединения военных заказов. Такой подход, полагает он, поможет сократить расходы.Кроме того, Боррель выразил мнение, что ЕС должен был начать подготовку украинских вооруженных сил год назад.Евросоюз с конца февраля согласовал выделение в общей сложности 2,5 миллиарда евро на военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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оружие, ес, новости, боррель, украина