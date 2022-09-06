https://ukraina.ru/20220906/1038471186.html

Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма - 06.09.2022 Украина.ру

Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

Президент США Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм

2022-09-06T08:30

2022-09-06T08:30

2022-09-06T08:30

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джо байден

россия

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Ранее представитель госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну.Также посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Вашингтон, судя по заявлениям американских властей, не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила позже надежду, что в США понимают, что если конгресс объявит Россию "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно будет забыть.

https://ukraina.ru/20220906/1038457905.html

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новости, джо байден, россия