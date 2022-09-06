https://ukraina.ru/20220906/1038471186.html
Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма - 06.09.2022 Украина.ру
Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
Президент США Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм
2022-09-06T08:30
2022-09-06T08:30
2022-09-06T08:30
новости
джо байден
россия
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Ранее представитель госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну.Также посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Вашингтон, судя по заявлениям американских властей, не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой.Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила позже надежду, что в США понимают, что если конгресс объявит Россию "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно будет забыть.
https://ukraina.ru/20220906/1038457905.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, россия
Байден отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма
Президент США Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм
"Нет", - сказал Байден после возвращения в Вашингтон во время краткого общения с журналистами пула Белого дома, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма
Ранее представитель госдепартамента Джим О'Брайен заявил, что США опасаются, что признание России "государством, поддерживающим терроризм", негативно повлияет на соглашение по зерну.
Также посол России в США Анатолий Антонов сказал, что Вашингтон, судя по заявлениям американских властей, не заинтересован в полном разрыве дипломатических отношений с Москвой.
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила позже надежду, что в США понимают, что если конгресс объявит Россию "страной-спонсором терроризма", об отношениях между двумя странами можно будет забыть.