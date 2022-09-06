https://ukraina.ru/20220906/1038468313.html
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд - 06.09.2022 Украина.ру
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
Украина оценивает свой ущерб от военных действий в 326 миллиардов долларов с начала спецоперации РФ, сказал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе
2022-09-06T07:22
2022-09-06T07:22
2022-09-06T07:22
новости
денис шмыгаль
украина
сво
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Сообщается, что такую сумму удалось посчитать украинским властям совместно с экспертами Всемирного банка.По словам премьера, 105 миллиардов долларов из 326 необходимо будет потратить на восстановление разрушенной инфраструктуры.Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в 600 миллиардов долларов и призывал другие государства помочь украинским регионам.По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — "современный аналог исторического "плана Маршалла". В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более 750 миллиардов долларов.
https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, денис шмыгаль, украина, сво
Новости, Денис Шмыгаль, Украина, СВО
Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
Украина оценивает свой ущерб от военных действий в 326 миллиардов долларов с начала спецоперации РФ, сказал украинский премьер Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации ЕС - Украина в Брюсселе
Сообщается, что такую сумму удалось посчитать украинским властям совместно с экспертами Всемирного банка.
По словам премьера, 105 миллиардов долларов из 326 необходимо будет потратить на восстановление разрушенной инфраструктуры.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики страны в 600 миллиардов долларов и призывал другие государства помочь украинским регионам.
По его словам, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого потребуется и международный план — "современный аналог исторического "плана Маршалла". В июле на конференции в Лугано Украина представила план восстановления страны на сумму уже более 750 миллиардов долларов.