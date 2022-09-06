https://ukraina.ru/20220906/1038468198.html

Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана

Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана - 06.09.2022 Украина.ру

Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана

Паспорт гражданки Казахстана, который могла использовать Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, является поддельным. Об этом 5 сентября сообщили в пресс-службе МВД республики

2022-09-06T07:11

2022-09-06T07:11

2022-09-06T07:21

вовк

дарья дугина

убийство

паспорт

казахстан

новости

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"Размещенное в публикации удостоверение личности на территории Казахстана в установленном порядке не оформлялось и не изготавливалось, соответственно, является подделкой", — говорится в материале.О том, что у Вовк может быть казахстанский паспорт, который она использовала для аренды гаража, сообщал телеканал РЕН ТВ. По его данным, Вовк представилась владельцу гаража Юлей и оплатила месячную аренду, хотя призналась, что он ей нужен всего на неделю. Сам гараж находится в 4 км от квартиры на проспекте Вернадского, где жила Дугина и где снимала квартиру сама Вовк, отмечал канал.Позже СМИ опубликовали скриншот переписки владельца с "Юлей": 19 августа хозяин спрашивает у нее, планирует ли она продлевать аренду, а она обещает дать ответ на следующий день (Дугина была убита 20 августа).Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля, когда возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Ее отец ехал в другой машине. ФСБ спустя два дня назвала исполнительницей убийства журналистки Наталью Вовк, заявив, что ей помогали украинские спецслужбы.По данным спецслужбы, Вовк приехала в Россию в июле вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где жила Дугина. Женщина передвигалась на автомобиле Mini Cooper, при въезде в Россию на который были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде из России — украинские, уточняли в ФСБ. После убийства Вовк выехала через Псковскую область в Эстонию.Позднее спецслужба сообщила о еще одном подозреваемом — гражданине Украины Богдане Цыганенко, который помог Вовк с поддельными документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко и помогал собирать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже.

https://ukraina.ru/20220831/1038263975.html

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вовк, дарья дугина, убийство, паспорт, казахстан, новости