https://ukraina.ru/20220906/1038461197.html
"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины
"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины - 06.09.2022 Украина.ру
"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины
Россия восстановит после боевых действий освобожденные территории Украины за три года, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:53
2022-09-06T06:53
2022-09-06T06:53
россия
новости
украина
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По его словам, обычная жизнь будет возвращаться, "и люди будут просто молиться на Россию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, украина
"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины
Россия восстановит после боевых действий освобожденные территории Украины за три года, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
На опыте Мариуполя видно: здания, которые надо сносить, их сносят и строят новые. Сколько пройдет? Три года и всё будет восстановлено. Россия несёт этим территориям добро и светлое будущее, как бы это пафосно не звучало для кого-то.
По его словам, обычная жизнь будет возвращаться, "и люди будут просто молиться на Россию".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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