https://ukraina.ru/20220906/1038461197.html

"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины

"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины - 06.09.2022 Украина.ру

"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины

Россия восстановит после боевых действий освобожденные территории Украины за три года, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T06:53

2022-09-06T06:53

2022-09-06T06:53

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По его словам, обычная жизнь будет возвращаться, "и люди будут просто молиться на Россию".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, новости, украина