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"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) будет вынуждена признать обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T07:37

2022-09-06T07:37

2022-09-06T07:37

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МАГАТЭ - ангажированная организация, как и любая другая, созданная при участии США. Кадровые сбои редко случаются, но возможны, считает Константинов.Россия настаивала на приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Визит миссии, при всех минусах, будет полезен для РФ, считает Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, магатэ, россия, запорожская аэс