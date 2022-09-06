"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
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"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) будет вынуждена признать обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:37
2022-09-06T07:37
новости
магатэ
россия
запорожская аэс
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МАГАТЭ - ангажированная организация, как и любая другая, созданная при участии США. Кадровые сбои редко случаются, но возможны, считает Константинов.Россия настаивала на приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Визит миссии, при всех минусах, будет полезен для РФ, считает Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
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новости, магатэ, россия, запорожская аэс
Новости, МАГАТЭ, Россия, Запорожская АЭС

"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

07:37 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) будет вынуждена признать обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны украинских военных, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
МАГАТЭ - ангажированная организация, как и любая другая, созданная при участии США. Кадровые сбои редко случаются, но возможны, считает Константинов.

Правда пробивается через асфальт. И рассказывая даже негатив про российские войска, они все равно вынуждены будут признать те факты, которые и так будут известны всему миру.

Владимир Константинов
Владимир Константинов
Россия настаивала на приезде экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Визит миссии, при всех минусах, будет полезен для РФ, считает Константинов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней восьмерых экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
 
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