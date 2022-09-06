Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
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Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
Киевский режим наносит удары по Запорожской АЭС для того, чтобы показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
новости
чернобыль
запорожская область
запорожская аэс
всу
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По его мнению, "МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят", они будут уговаривать руководство России, чтобы она отдала АЭС Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
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новости, чернобыль, запорожская область, запорожская аэс, всу
Новости, Чернобыль, Запорожская область, Запорожская АЭС, ВСУ

Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС

07:52 06.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевский режим наносит удары по Запорожской АЭС для того, чтобы показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Нанося удары по АЭС, они хотят показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию. Мне кажется, это их главная цель. Давайте, мол, сделаем второй Чернобыль. В смысле, что Россия передала им ЧАЭС, вот пусть и Запорожскую АЭС передадут.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
По его мнению, "МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят", они будут уговаривать руководство России, чтобы она отдала АЭС Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 15:17
В ожидании нового "Чернобыля". О чем расскажет миссия МАГАТЭ
 
НовостиЧернобыльЗапорожская областьЗапорожская АЭСВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
08:04Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
08:00"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
07:52Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
07:49Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:45"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
07:39МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
07:37"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
07:33Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании
07:30Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
07:24Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны
07:23"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
07:15"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
07:11Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана
07:07"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
07:00Правый марш по всему миру. Украина усилила влияние радикальных нацистов
07:00Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
06:53"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины
06:45"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
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