https://ukraina.ru/20220906/1038455980.html

Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС

Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС

Киевский режим наносит удары по Запорожской АЭС для того, чтобы показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T07:52

2022-09-06T07:52

2022-09-06T07:52

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По его мнению, "МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят", они будут уговаривать руководство России, чтобы она отдала АЭС Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.

https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, чернобыль, запорожская область, запорожская аэс, всу