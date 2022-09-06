https://ukraina.ru/20220906/1038455980.html
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
Киевский режим наносит удары по Запорожской АЭС для того, чтобы показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
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По его мнению, "МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят", они будут уговаривать руководство России, чтобы она отдала АЭС Украине.Полный текст интервью можно прочитать здесь.Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.
https://ukraina.ru/20220905/1038452190.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038031185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cc4add3923c6df35835bd6dce71debf.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чернобыль, запорожская область, запорожская аэс, всу
Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
Киевский режим наносит удары по Запорожской АЭС для того, чтобы показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Нанося удары по АЭС, они хотят показать всему миру, что Россия не контролирует ситуацию. Мне кажется, это их главная цель. Давайте, мол, сделаем второй Чернобыль. В смысле, что Россия передала им ЧАЭС, вот пусть и Запорожскую АЭС передадут.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
По его мнению, "МАГАТЭ на нас как на папуасов смотрят", они будут уговаривать руководство России, чтобы она отдала АЭС Украине.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.
Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию подконтрольной России Запорожской АЭС 1 сентября. Глава агентства Рафаэль Гросси покинул станцию в тот же день, оставив на ней 8 экспертов и четырех сопровождающих, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара Александр Волга.
В начале этой недели МАГАТЭ представит доклад о поездке на ЗАЭС совету управляющих организации.