"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220906/1038445889.html
"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру
"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
Обстрелы со стороны ВСУ увеличивают шансы аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:45
2022-09-06T06:45
новости
запорожская аэс
катастрофа
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_67c4b9f53db4c7c7d944d90809bf0c27.jpg
Существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции. Запорожская АЭС близка к катастрофе, считает Ожаровский. Иногда не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло на любой АЭС, но возможен обстрел, осколки или ракеты могут тоже сбиться с курса и попасть в слабые места станции, добавил эксперт.По его словам, России нужно исключить любые, даже случайные, но маловероятные события, которые могут привести к тяжелой радиационной катастрофе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220903/1038416678.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f73825c2ad3f233c31727611e00c08a5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожская аэс, катастрофа, украина, россия
Новости, Запорожская АЭС, катастрофа, Украина, Россия

"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС

06:45 06.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Обстрелы со стороны ВСУ увеличивают шансы аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру
Существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции. Запорожская АЭС близка к катастрофе, считает Ожаровский.
Иногда не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло на любой АЭС, но возможен обстрел, осколки или ракеты могут тоже сбиться с курса и попасть в слабые места станции, добавил эксперт.
Это типичное для атомной станции состояние, когда вероятность такого события действительно не велика, но цена аварии слишком огромна. Вот что надо понимать. Плюс совершенно нельзя исключать и сценарий специального обстрела. Объяснять не буду, военной перспективы у таких вещей нет. Но существует много примеров, когда у людей, скажем так, помутнялся разум.
Андрей Ожаровский, физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
Андрей Ожаровский
физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза
По его словам, России нужно исключить любые, даже случайные, но маловероятные события, которые могут привести к тяжелой радиационной катастрофе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ боец - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 19:03
Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на УкраинеУкраина попыталась высадить ещё один десант на Запорожской АЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал новые подробности о деятельности США на Украине
 
НовостиЗапорожская АЭСкатастрофаУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:04Глава МАГАТЭ Гросси готов опубликовать отчет о безопасности и ситуации на Запорожской АЭС
08:00"Кому они нужны без Украины?": в Крыму Зеленского назвали политическим смертником
07:52Спикер Госсовета Крыма рассказал, какую главную цель преследуют ВСУ, обстреливая ЗАЭС
07:49Рыночный хаос или возрождение? Что ждет Украину после окончания СВО
07:46Эксперт рассказал о влиянии "Северного потока" на рубль
07:45"У Украины нет Шамиля Басаева": военный эксперт Норин об украинских террористах
07:39МАГАТЭ получила заявление Киева, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
07:37"Правда пробивается через асфальт": Константинов рассказал о пользе миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
07:33Трасс станет третьей женщиной-премьером Великобритании
07:30Военкор объяснил, зачем российские войска отдали ВСУ село Высокополье
07:24Премьер Украины рассказал главе Еврокомиссии о главном желании страны
07:23"Чтобы ничего не прилетело": в Крыму ждут освобождения Николаева и Одессы
07:22Украина оценила свой ущерб от военных действий в $326 млрд
07:15"Я же говорил": Гаспарян напомнил, как сравнивал Зеленского с Наполеоном
07:11Подозреваемая в убийстве Дугиной использовала поддельный паспорт - МВД Казахстана
07:07"Работают день и ночь": Константинов рассказал, как крымчане помогают Донбассу
07:00Правый марш по всему миру. Украина усилила влияние радикальных нацистов
07:00Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
06:53"Будут молиться на Россию": Константинов рассказал, за какой срок отстроятся заново города бывшей Украины
06:45"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
Лента новостейМолния