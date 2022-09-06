"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Обстрелы со стороны ВСУ увеличивают шансы аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру
Существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции. Запорожская АЭС близка к катастрофе, считает Ожаровский.
Иногда не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло на любой АЭС, но возможен обстрел, осколки или ракеты могут тоже сбиться с курса и попасть в слабые места станции, добавил эксперт.
Это типичное для атомной станции состояние, когда вероятность такого события действительно не велика, но цена аварии слишком огромна. Вот что надо понимать. Плюс совершенно нельзя исключать и сценарий специального обстрела. Объяснять не буду, военной перспективы у таких вещей нет. Но существует много примеров, когда у людей, скажем так, помутнялся разум.
По его словам, России нужно исключить любые, даже случайные, но маловероятные события, которые могут привести к тяжелой радиационной катастрофе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
3 сентября, 19:03Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на УкраинеУкраина попыталась высадить ещё один десант на Запорожской АЭС. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал новые подробности о деятельности США на Украине