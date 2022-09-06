https://ukraina.ru/20220906/1038445889.html

"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС

"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС - 06.09.2022 Украина.ру

"Цена аварии слишком огромна": физик-атомщик Ожаровский рассказал, насколько близка катастрофа на ЗАЭС

Обстрелы со стороны ВСУ увеличивают шансы аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС), рассказал физик-атомщик, эксперт Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский в интервью Украина.ру

2022-09-06T06:45

2022-09-06T06:45

2022-09-06T06:45

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Существующая ситуация многократно увеличивает опасность станции. Запорожская АЭС близка к катастрофе, считает Ожаровский. Иногда не нужно никакого воздействия, чтобы что-то произошло на любой АЭС, но возможен обстрел, осколки или ракеты могут тоже сбиться с курса и попасть в слабые места станции, добавил эксперт.По его словам, России нужно исключить любые, даже случайные, но маловероятные события, которые могут привести к тяжелой радиационной катастрофе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220903/1038416678.html

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2022

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новости, запорожская аэс, катастрофа, украина, россия