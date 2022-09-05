https://ukraina.ru/20220905/1038451353.html

"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу

"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу - 05.09.2022 Украина.ру

"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу

Утром 24 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов проводил экстренное совещание с главами областных администраций всех регионов. Выйти на связь с Херсоном у него не вышло. Об этой говорится в статье "Украинской правды" о нескольких сутках украинской власти перед СВО, опубликованной 5 сентября

2022-09-05T14:22

2022-09-05T14:22

2022-09-05T14:22

новости

снбо

херсон

алексей данилов

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Утром 24 февраля Верховная Рада "за несколько минут" проголосовала за военное положение, после чего депутаты потребовали немедленной встречи с Владимиром Зеленским, однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия четко отрезал – это невозможно.В это же время секретарь СНБО Данилов проводил селекторное совещание с главами регионов и представителями силовых структур. По информации автора материала, он "не обращал внимания на депутатов, которые также присутствовали в кабинете".Автор статьи также добавляет, что, чтобы отвлечь взволнованных депутатов от "потери Херсона", Арахамия начал читать новости "из закрытых чатов и приправлять их комментариями с крепкими словечками".

https://ukraina.ru/20220905/1038449596.html

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новости, снбо, херсон, алексей данилов