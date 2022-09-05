"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу - 05.09.2022 Украина.ру
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"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу
"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу - 05.09.2022 Украина.ру
"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу
Утром 24 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов проводил экстренное совещание с главами областных администраций всех регионов. Выйти на связь с Херсоном у него не вышло. Об этой говорится в статье "Украинской правды" о нескольких сутках украинской власти перед СВО, опубликованной 5 сентября
2022-09-05T14:22
2022-09-05T14:22
новости
снбо
херсон
алексей данилов
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Утром 24 февраля Верховная Рада "за несколько минут" проголосовала за военное положение, после чего депутаты потребовали немедленной встречи с Владимиром Зеленским, однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия четко отрезал – это невозможно.В это же время секретарь СНБО Данилов проводил селекторное совещание с главами регионов и представителями силовых структур. По информации автора материала, он "не обращал внимания на депутатов, которые также присутствовали в кабинете".Автор статьи также добавляет, что, чтобы отвлечь взволнованных депутатов от "потери Херсона", Арахамия начал читать новости "из закрытых чатов и приправлять их комментариями с крепкими словечками".
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новости, снбо, херсон, алексей данилов
Новости, СНБО, Херсон, Алексей Данилов

"Где Херсон?!" - в СНБО рассказали, как смотрели в "пустое окошечко" и видели свою судьбу

14:22 05.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони УкраїниАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рада національної безпеки і оборони України
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Утром 24 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов проводил экстренное совещание с главами областных администраций всех регионов. Выйти на связь с Херсоном у него не вышло. Об этой говорится в статье "Украинской правды" о нескольких сутках украинской власти перед СВО, опубликованной 5 сентября
Утром 24 февраля Верховная Рада "за несколько минут" проголосовала за военное положение, после чего депутаты потребовали немедленной встречи с Владимиром Зеленским, однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия четко отрезал – это невозможно.
В это же время секретарь СНБО Данилов проводил селекторное совещание с главами регионов и представителями силовых структур. По информации автора материала, он "не обращал внимания на депутатов, которые также присутствовали в кабинете".
"Эй, а где Херсон?! Кто-нибудь может связаться с Херсоном?! Ну (…)! (мат – ред.) Хоть кто-нибудь из Херсона может включиться?" - раздраженно кричал секретарь СНБО на пустое окошечко на экране, где было написано "Херсонская ОГА" (областная государственная администрация – ред.).
Автор статьи также добавляет, что, чтобы отвлечь взволнованных депутатов от "потери Херсона", Арахамия начал читать новости "из закрытых чатов и приправлять их комментариями с крепкими словечками".
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14:08
Пожелтевший Зеленский и раскрасневшийся Ахметов: раскрыты детали совещания с олигархами на БанковойВечером 21 февраля Владимир Зеленский провел совещание с украинскими олигархами. Об этом говорится в материале "Украинской правды", опубликованном 5 сентября
 
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