Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине - 05.09.2022 Украина.ру
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Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине
Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине - 05.09.2022 Украина.ру
Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине
Австралийский художник, известный в Мельбурне своими стритартами Питер Ситон, написал мурал, изображающий военного ВС РФ и ВСУ обнимающимися. Шквал критики со стороны украинского посольства и украинских организаций заставил его извиниться и закрасить работу. Об этом 5 сентября сообщает BBC
2022-09-05T11:06
2022-09-05T11:10
новости
мурал
художник
австралия
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Свою работу Ситон назвал "Peace before pieces" ("Мир вместо осколков" - ред.).Общественные организации Мельбурна отреагировали на мурал крайне негативно: работу Ситона окрестили "российской пропагандой".Соучредитель Австралийской Федерации Украинский Организаций Стефан Романив сравнил изображение с "объятиями насильника и жертвы насилия", повторив тем самым нарратив украинской пропаганды и экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о "зверствах" российских солдат.Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко также высказался, назвав произведение "крайне оскорбительным для всех украинцев".Ситон посетовал, что потратил на мурал от 2 до 3 тысяч долларов (австралийских – ред.) и десять дней работы, и, разумеется, его целью не было оскорбить кого-нибудь.Из-за общественного давления художнику пришлось закрасить произведений, чем он занимался до трех часов ночи, по информации BBC.
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новости, мурал, художник, австралия
Новости, мурал, художник, Австралия

Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине

11:06 05.09.2022 (обновлено: 11:10 05.09.2022)
 
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Австралийский художник, известный в Мельбурне своими стритартами Питер Ситон, написал мурал, изображающий военного ВС РФ и ВСУ обнимающимися. Шквал критики со стороны украинского посольства и украинских организаций заставил его извиниться и закрасить работу. Об этом 5 сентября сообщает BBC
Свою работу Ситон назвал "Peace before pieces" ("Мир вместо осколков" - ред.).
Рано или поздно эскалация конфликтов, развязанных политиками, приведет к гибели нашей любимой планеты.
Общественные организации Мельбурна отреагировали на мурал крайне негативно: работу Ситона окрестили "российской пропагандой".
Соучредитель Австралийской Федерации Украинский Организаций Стефан Романив сравнил изображение с "объятиями насильника и жертвы насилия", повторив тем самым нарратив украинской пропаганды и экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о "зверствах" российских солдат.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко также высказался, назвав произведение "крайне оскорбительным для всех украинцев".
Ситон посетовал, что потратил на мурал от 2 до 3 тысяч долларов (австралийских – ред.) и десять дней работы, и, разумеется, его целью не было оскорбить кого-нибудь.
Из-за общественного давления художнику пришлось закрасить произведений, чем он занимался до трех часов ночи, по информации BBC.
24 августа, 17:03
В Белграде появился мурал в память о ДугинойВ Белграде у моста Бранко на фасаде одного из домов участники движения "Народный патруль" создали мурал в память о российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает главный редактор RT Маргарита Симонян 24 августа
 
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