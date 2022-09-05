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Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине

Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине - 05.09.2022 Украина.ру

Австралийский художник угодил под волну негатива, призвав к миру на Украине

Австралийский художник, известный в Мельбурне своими стритартами Питер Ситон, написал мурал, изображающий военного ВС РФ и ВСУ обнимающимися. Шквал критики со стороны украинского посольства и украинских организаций заставил его извиниться и закрасить работу. Об этом 5 сентября сообщает BBC

2022-09-05T11:06

2022-09-05T11:06

2022-09-05T11:10

новости

мурал

художник

австралия

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Свою работу Ситон назвал "Peace before pieces" ("Мир вместо осколков" - ред.).Общественные организации Мельбурна отреагировали на мурал крайне негативно: работу Ситона окрестили "российской пропагандой".Соучредитель Австралийской Федерации Украинский Организаций Стефан Романив сравнил изображение с "объятиями насильника и жертвы насилия", повторив тем самым нарратив украинской пропаганды и экс-омбудсмена Украины Людмилы Денисовой о "зверствах" российских солдат.Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко также высказался, назвав произведение "крайне оскорбительным для всех украинцев".Ситон посетовал, что потратил на мурал от 2 до 3 тысяч долларов (австралийских – ред.) и десять дней работы, и, разумеется, его целью не было оскорбить кого-нибудь.Из-за общественного давления художнику пришлось закрасить произведений, чем он занимался до трех часов ночи, по информации BBC.

https://ukraina.ru/20220824/1038060717.html

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новости, мурал, художник, австралия