https://ukraina.ru/20220905/1038439142.html
А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС
А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС - 05.09.2022 Украина.ру
А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС
Провокации вокруг Запорожской АЭС и других подобных объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то российское руководство действовало бы по-другому. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-09-05T11:45
2022-09-05T11:45
2022-09-05T11:45
новости
россия
украина
польша
запорожская аэс
хмельницкая область
провокация
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Ранее в медийном сообществе стали высказываться мнения, что для прекращения украинских провокаций на Запорожской АЭС российским войскам стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся.Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС — это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм, подчеркнул Алехин.Никакой критической ситуации вокруг Запорожской АЭС нет, но если приезд комиссии МАГАТЭ будет безрезультатным, в России найдут способ адекватно ответить на эти обстрелы, заключил собеседник издания.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/16/1019411680_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_4c3f033be83ebbc3ede3f487873a7507.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, польша, запорожская аэс, хмельницкая область, провокация
Новости, Россия, Украина, Польша, Запорожская АЭС, Хмельницкая область, провокация
А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС
Провокации вокруг Запорожской АЭС и других подобных объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то российское руководство действовало бы по-другому. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее в медийном сообществе стали высказываться мнения, что для прекращения украинских провокаций на Запорожской АЭС российским войскам стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся.
"Некоторые еще предлагают бить по другим атомным станциям и даже по базам с американским оружием на территории Польши. Это слишком громогласные заявления. Хотя приезд инспекции МАГАТЭ тоже ничего не даст. Это можно сравнить с миссией ОБСЕ в Донбассе. В лучшем случае они проявят озабоченность", - считает эксперт.
Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС — это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм, подчеркнул Алехин.
Никакой критической ситуации вокруг Запорожской АЭС нет, но если приезд комиссии МАГАТЭ будет безрезультатным, в России найдут способ адекватно ответить на эти обстрелы, заключил собеседник издания.