https://ukraina.ru/20220905/1038439142.html

А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС

А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС - 05.09.2022 Украина.ру

А чего не по Польше? Военный эксперт о том, что будет, если Россия ударит возле Хмельницкой АЭС

Провокации вокруг Запорожской АЭС и других подобных объектов всегда неприятны. Но если бы угроза была существенной, то российское руководство действовало бы по-другому. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-09-05T11:45

2022-09-05T11:45

2022-09-05T11:45

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Ранее в медийном сообществе стали высказываться мнения, что для прекращения украинских провокаций на Запорожской АЭС российским войскам стоит наносить удары в районе Хмельницкой станции: это вызовет антироссийскую истерию, но обстрелы прекратятся.Надо отвечать адекватно. А удары по Хмельницкой АЭС — это непонимание ситуации, шапкозакидательство и ура-патриотизм, подчеркнул Алехин.Никакой критической ситуации вокруг Запорожской АЭС нет, но если приезд комиссии МАГАТЭ будет безрезультатным, в России найдут способ адекватно ответить на эти обстрелы, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, польша, запорожская аэс, хмельницкая область, провокация