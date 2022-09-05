https://ukraina.ru/20220905/1038433994.html
"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского
"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского - 05.09.2022 Украина.ру
"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского
Киев отправил "правильных" журналистов присматривать за делегацией МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы не допустить ненужной информации, объяснил в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
2022-09-05T05:30
2022-09-05T05:30
2022-09-05T05:30
новости
владимир зеленский
тоталитаризм
сми
магатэ
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Он допустил, что представители Киева, поехавшие под видом журналистов, могут быть диверсантами, но если они и являются журналистами, то должны тщательно следить за заявлениями членов делегации.Таким образом, Гаспарян объяснил, что представители МАГАТЭ могут увидеть "что-то совсем не похожее" на то, что им рассказывали из Украины. И тогда Зеленский сможет обвинить их в "зраде" и "наемничестве".Политолог подчеркнул, - это отличительная черта тоталитаризма, - отсутствие иного мнения от основного.Ранее Верховная Рада одобрила дискриминационный законопроект о СМИ, позволяющий закрыть на Украине любое оппозиционное издание без решения суда.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038351006.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, тоталитаризм, сми, магатэ
Новости, Владимир Зеленский, тоталитаризм, СМИ, магатэ
"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского
Киев отправил "правильных" журналистов присматривать за делегацией МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы не допустить ненужной информации, объяснил в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян
Он допустил, что представители Киева, поехавшие под видом журналистов, могут быть диверсантами, но если они и являются журналистами, то должны тщательно следить за заявлениями членов делегации.
Если представитель МАГАТЭ вякнул что-то не то – все, он полный урод, и его сейчас затравят все эти боты, у них это отлично получится. Просто, наверное, представитель МАГАТЭ, доехав туда, попытался воссоздать картину, и у него получилось, что одни русские захватили Запорожскую АЭС, а вторые русские, наверное, обидевшись на то, что захватили не они, начали обстреливать это, чтобы свалить на третьих русских, которые сидят в Херсоне
Таким образом, Гаспарян объяснил, что представители МАГАТЭ могут увидеть "что-то совсем не похожее" на то, что им рассказывали из Украины. И тогда Зеленский сможет обвинить их в "зраде" и "наемничестве".
Политолог подчеркнул, - это отличительная черта тоталитаризма, - отсутствие иного мнения от основного.
Ранее Верховная Рада одобрила дискриминационный законопроект о СМИ, позволяющий закрыть на Украине любое оппозиционное издание без решения суда.
Полный текст интервью читайте здесь
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