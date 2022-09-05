https://ukraina.ru/20220905/1038433994.html

"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского

"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского - 05.09.2022 Украина.ру

"Отличительная черта тоталитаризма": политолог высказался о политике Зеленского

Киев отправил "правильных" журналистов присматривать за делегацией МАГАТЭ на Запорожской АЭС, чтобы не допустить ненужной информации, объяснил в интервью Украина.ру политолог Армен Гаспарян

2022-09-05T05:30

2022-09-05T05:30

2022-09-05T05:30

новости

владимир зеленский

тоталитаризм

сми

магатэ

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Он допустил, что представители Киева, поехавшие под видом журналистов, могут быть диверсантами, но если они и являются журналистами, то должны тщательно следить за заявлениями членов делегации.Таким образом, Гаспарян объяснил, что представители МАГАТЭ могут увидеть "что-то совсем не похожее" на то, что им рассказывали из Украины. И тогда Зеленский сможет обвинить их в "зраде" и "наемничестве".Политолог подчеркнул, - это отличительная черта тоталитаризма, - отсутствие иного мнения от основного.Ранее Верховная Рада одобрила дискриминационный законопроект о СМИ, позволяющий закрыть на Украине любое оппозиционное издание без решения суда.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038351006.html

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новости, владимир зеленский, тоталитаризм, сми, магатэ