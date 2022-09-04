https://ukraina.ru/20220904/1038426797.html

Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге

Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге - 04.09.2022 Украина.ру

Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге

Накануне 3 сентября в Праге состоялся масштабный митинг коммунистов, социалистов и граждан, не согласных с позицией действующих властей Чехии и Евросоюза. Об этом 4 сентября сообщает Ceske Noviny

2022-09-04T10:06

2022-09-04T10:06

2022-09-04T10:07

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чехия

прага

митинг

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Митингующие требовали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести диалог с Россией. Причиной протеста стало резкое повышение цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги.По информации пражской полиции, акция проходила мирно, без провокаций и нарушений.Среди плакатов демонстрантов были полотна против НАТО, Евросоюза, премьер-министра Чехии Петра Фиала и "зеленого курса" для Европы. Кроме того, некоторые демонстранты несли флаги коммунистической партии Чехии.Также протестующие требовали от правительства отмену антироссийских санкций и снижение налогов.Ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.

https://ukraina.ru/20220825/1038077553.html

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новости, чехия, прага, митинг