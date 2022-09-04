https://ukraina.ru/20220904/1038426797.html
Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге
Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге - 04.09.2022 Украина.ру
Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге
Накануне 3 сентября в Праге состоялся масштабный митинг коммунистов, социалистов и граждан, не согласных с позицией действующих властей Чехии и Евросоюза. Об этом 4 сентября сообщает Ceske Noviny
2022-09-04T10:06
2022-09-04T10:06
2022-09-04T10:07
новости
чехия
прага
митинг
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Митингующие требовали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести диалог с Россией. Причиной протеста стало резкое повышение цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги.По информации пражской полиции, акция проходила мирно, без провокаций и нарушений.Среди плакатов демонстрантов были полотна против НАТО, Евросоюза, премьер-министра Чехии Петра Фиала и "зеленого курса" для Европы. Кроме того, некоторые демонстранты несли флаги коммунистической партии Чехии.Также протестующие требовали от правительства отмену антироссийских санкций и снижение налогов.Ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.
https://ukraina.ru/20220825/1038077553.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чехия, прага, митинг
Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге
10:06 04.09.2022 (обновлено: 10:07 04.09.2022)
Накануне 3 сентября в Праге состоялся масштабный митинг коммунистов, социалистов и граждан, не согласных с позицией действующих властей Чехии и Евросоюза. Об этом 4 сентября сообщает Ceske Noviny
Митингующие требовали прекратить поставки оружия на Украину и начать вести диалог с Россией. Причиной протеста стало резкое повышение цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги.
По информации пражской полиции, акция проходила мирно, без провокаций и нарушений.
Среди плакатов демонстрантов были полотна против НАТО, Евросоюза, премьер-министра Чехии Петра Фиала и "зеленого курса" для Европы. Кроме того, некоторые демонстранты несли флаги коммунистической партии Чехии.
"Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиала может быть украинским, может быть, брюссельским, но точно не чешским", - заявила в комментарии для местных СМИ активистка Сусанна Заградникова.
Также протестующие требовали от правительства отмену антироссийских санкций и снижение налогов.
Ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложит приостановить действие упрощенного визового режима между странами ЕС, Россией и Белоруссией.