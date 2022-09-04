Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"

МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма

Самые худшие варианты могут произойти, поэтому они бьют по станции, если завтра взорвется, вот поверьте, им будет абсолютно все равно, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.