Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую" - 04.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220904/1038425288.html
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую" - 04.09.2022 Украина.ру
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость по выполнению плана работ по строительству атомной электростанции "Аккую" в ходе телефонных переговоров. Об этом 3 сентября сообщила администрация турецкого президента
2022-09-04T09:37
2022-09-04T09:37
новости
аэс
владимир путин
эрдоган
турция
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037355912_0:255:2601:1718_1920x0_80_0_0_6d3b02c9fbbace69f826580642b2bfcd.jpg
Станция "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. По информации специалистов, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности государства в электроэнергии.Кроме того, в Анкаре сообщили, что Эрдоган выразил готовность сыграть роль посредника в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС.Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября.В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Норин выразил уверенность, что Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
https://ukraina.ru/20220904/1038420265.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/05/1037355912_0:146:2536:2048_1920x0_80_0_0_8ff0b6d6583f4b5f1619d8976796c88a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, аэс, владимир путин, эрдоган, турция, запорожская аэс
Новости, АЭС, Владимир Путин, Эрдоган, Турция, Запорожская АЭС

Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"

09:37 04.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость по выполнению плана работ по строительству атомной электростанции "Аккую" в ходе телефонных переговоров. Об этом 3 сентября сообщила администрация турецкого президента
Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом.
Станция "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. По информации специалистов, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности государства в электроэнергии.
Кроме того, в Анкаре сообщили, что Эрдоган выразил готовность сыграть роль посредника в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.
За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября.
В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Норин выразил уверенность, что Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
04:45
МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета КрымаСамые худшие варианты могут произойти, поэтому они бьют по станции, если завтра взорвется, вот поверьте, им будет абсолютно все равно, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
 
НовостиАЭСВладимир ПутинЭрдоганТурцияЗапорожская АЭС
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:35Будет как в Сербии. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия, когда ВСУ получит "Хармы" и "Ирисы"
12:34Обстрелы, Зеленская попрекнула британцев. Главное на Украине на 12:00 4 сентября
12:25В США обнаружили проявления фашизма непосредственно в Белом доме
12:17"Россия купается в деньгах": французский журналист заявил, почему санкции на руку РФ
12:13Он еще покажет себя. Военный эксперт о серьезной опасности, которая грозит Черноморскому флоту
11:50"Хвалят Горбачёва, забирают визы": в Турции высмеяли европейское лицемерие
11:45Вам не понравится. Эксперт о том, как задавить украинский террор в Херсоне и Мелитополе
11:27Военный эксперт о коварной тактике врага, который противостоит сегодня Черноморскому флоту
11:16Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
11:13Артиллерийский снаряд попал в энергоблок ЗАЭС – местные власти
11:00Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты
10:58Польша потребует репатриации у Германии – Моравецкий
10:55Начнут стучать на своих. Эксперт о том, как Россия задавила бандеровцев и задавит украинских террористов
10:40В Николаев или в Кривой Рог? Военный эксперт о том, куда Россия погонит ВСУ из-под Херсона
10:34Киев может предпринять попытку применения биологического оружия на территории России – Минобороны
10:30С США надо договариваться с позиции права, а затем - с позиции силы - Евгений Федоров
10:25Андрей Ожаровский о фатальных факторах, которые могут разрушить Запорожскую АЭС
10:23Правительство РФ распорядилось выделить средства на выплаты гражданам Украины, ЛНР и ДНР
10:15США везде подчеркивают свою приверженность итогам Второй мировой войны, тогда Прибалтика наша - депутат
10:06Около 70 тысяч человек вышли на митинг за диалог с Россией в Праге
Лента новостейМолния