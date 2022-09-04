https://ukraina.ru/20220904/1038425288.html
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую" - 04.09.2022 Украина.ру
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость по выполнению плана работ по строительству атомной электростанции "Аккую" в ходе телефонных переговоров. Об этом 3 сентября сообщила администрация турецкого президента
2022-09-04T09:37
2022-09-04T09:37
2022-09-04T09:37
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Станция "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. По информации специалистов, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности государства в электроэнергии.Кроме того, в Анкаре сообщили, что Эрдоган выразил готовность сыграть роль посредника в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС.Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября.В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Норин выразил уверенность, что Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
https://ukraina.ru/20220904/1038420265.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, аэс, владимир путин, эрдоган, турция, запорожская аэс
Новости, АЭС, Владимир Путин, Эрдоган, Турция, Запорожская АЭС
Президенты России и Турции подтвердили планы по строительству АЭС "Аккую"
Президент России Владимир Путин и президент Турецкой республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили твердую решимость по выполнению плана работ по строительству атомной электростанции "Аккую" в ходе телефонных переговоров. Об этом 3 сентября сообщила администрация турецкого президента
Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом.
Станция "Аккую" станет первой атомной электростанцией в Турции. По информации специалистов, после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности государства в электроэнергии.
Кроме того, в Анкаре сообщили, что Эрдоган выразил готовность сыграть роль посредника в урегулировании ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Ранее делегация МАГАТЭ пересекла линию соприкосновения сторон, заехав на подконтрольную РФ территорию Запорожской области. Целью визита является инспекция ЗАЭС, оценка нанесенного ей в ходе боевых действий ущерба и угроз связанных с этим аварий.
За несколько часов работы на Запорожской АЭС делегации МАГАТЭ удалось собрать много важной информации. Об этом сообщил журналистам глава международного агентства Рафаэль Гросси 1 сентября.
В интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Норин выразил уверенность, что Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).