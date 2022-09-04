Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
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Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров
Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров - 04.09.2022 Украина.ру
Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров
Проблема терроризма на Украине решается одним путем - отменить незаконное решение (1991 года. — Ред.) по суду или по закону, после чего начать работу с этой территории с позиции международного права и закона, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
2022-09-04T10:00
2022-09-04T10:00
украина
отечество
россия
денацификация
спецоперация
националисты
новости
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Это позволит исключить поставки туда оружия, и дипломатическим путем позволит навести порядок на территории Украины, если мы объявим это спорной территорией, сложится ситуация, при которой мы прикроем геополитически, от поставок оружия, а в военном отношении режим рухнет, потому что у него нет просто идеологии - добавил депутат.Мы к этой технологии перейдем на втором этапе, как сказал Путин: "Мы еще не начинали", вот чтобы начать, мы должны включить идеологию Отечества, этот способ срабатывал всегда, то есть идеология, которая не должна противоречить международному праву, и сильная государственность с сильными спецслужбами - говорит Федоров.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html
Украина.ру
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украина, отечество, россия, денацификация, спецоперация, националисты, новости
Украина, Отечество, Россия, денацификация, Спецоперация, националисты, Новости

Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров

10:00 04.09.2022
 
© РИА Новости . Ю. Иванов / Перейти в фотобанкПодписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств
Подписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Ю. Иванов
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Проблема терроризма на Украине решается одним путем - отменить незаконное решение (1991 года. — Ред.) по суду или по закону, после чего начать работу с этой территории с позиции международного права и закона, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Это позволит исключить поставки туда оружия, и дипломатическим путем позволит навести порядок на территории Украины, если мы объявим это спорной территорией, сложится ситуация, при которой мы прикроем геополитически, от поставок оружия, а в военном отношении режим рухнет, потому что у него нет просто идеологии - добавил депутат.

После этого наши противники будут не Вооруженные силы Украины, а только националистические батальоны. Как вы знаете, их численность меньше Вооруженных сил раз в тридцать. А это совершенно другой противник, в том числе — террористический, да, но мы решим эту проблему с помощью наших военных спецслужб, которые умеют бороться с терроризмом и подпольем.

Евгений Федоров интервью
Евгений Федоров
депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам
Мы к этой технологии перейдем на втором этапе, как сказал Путин: "Мы еще не начинали", вот чтобы начать, мы должны включить идеологию Отечества, этот способ срабатывал всегда, то есть идеология, которая не должна противоречить международному праву, и сильная государственность с сильными спецслужбами - говорит Федоров.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Евгений Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 16:18
Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года
 
УкраинаОтечествоРоссияденацификацияСпецоперациянационалистыНовости
 
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