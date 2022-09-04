https://ukraina.ru/20220904/1038425065.html

Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров

Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров - 04.09.2022 Украина.ру

Мы должны восстановить Отечество в границах Второй мировой войны, и навести порядок на Украине - Федоров

Проблема терроризма на Украине решается одним путем - отменить незаконное решение (1991 года. — Ред.) по суду или по закону, после чего начать работу с этой территории с позиции международного права и закона, считает депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров.

2022-09-04T10:00

2022-09-04T10:00

2022-09-04T10:00

украина

отечество

россия

денацификация

спецоперация

националисты

новости

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Это позволит исключить поставки туда оружия, и дипломатическим путем позволит навести порядок на территории Украины, если мы объявим это спорной территорией, сложится ситуация, при которой мы прикроем геополитически, от поставок оружия, а в военном отношении режим рухнет, потому что у него нет просто идеологии - добавил депутат.Мы к этой технологии перейдем на втором этапе, как сказал Путин: "Мы еще не начинали", вот чтобы начать, мы должны включить идеологию Отечества, этот способ срабатывал всегда, то есть идеология, которая не должна противоречить международному праву, и сильная государственность с сильными спецслужбами - говорит Федоров.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220902/1038338289.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, отечество, россия, денацификация, спецоперация, националисты, новости