Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента - 04.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220904/1038423867.html
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента - 04.09.2022 Украина.ру
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
Менялы вот есть, так это уже умирающий вид бизнеса, раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру, рубль будет однозначно сильной валютой, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:30
2022-09-04T07:30
новости
владимир константинов
россия
сша
доллар
рубль
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/99/1019029913_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a39330c1e7fcf3ef2ce7f1fd567a7510.jpg
Доллар есть и будет, он никуда не денется, просто он перестанет быть мировой валютой, а сколько у нас воды, продовольствия, энергоресурсов - на это опирается рубль, он будет ценной валютой, даже Китай с их технологиями…у них нет ресурсов, в Японии тоже, а наш рубль всегда будет обеспечен - считает Владимир Константинов.Русский мир – совершенно особый, нам надо его сохранять, это будет особенностью нового мира, наверное, мы очистимся от скверны и всяких деятелей искусств, которые живут на Западе, приезжают сюда зарабатывать, паразитируя на нашей культуре и народе, и все будет хорошо - добавил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/99/1019029913_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fafc39088dfec442943e4e5b7bb35b59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир константинов, россия, сша, доллар, рубль, валюта
Новости, Владимир Константинов, Россия, США, доллар, рубль, валюта

Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента

07:30 04.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
Менялы вот есть, так это уже умирающий вид бизнеса, раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру, рубль будет однозначно сильной валютой, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Доллар есть и будет, он никуда не денется, просто он перестанет быть мировой валютой, а сколько у нас воды, продовольствия, энергоресурсов - на это опирается рубль, он будет ценной валютой, даже Китай с их технологиями…у них нет ресурсов, в Японии тоже, а наш рубль всегда будет обеспечен - считает Владимир Константинов.

Со временем рубль укрепится, он надежен, у него есть надёжная основа. Это наше достояние, он не пустышка, при грамотном использовании можно держать его на хорошем, достойном уровне. У нас будет своя цивилизация, она уже есть, нам надо ее развить, обособить, защитить от влияния Запада.

Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Русский мир – совершенно особый, нам надо его сохранять, это будет особенностью нового мира, наверное, мы очистимся от скверны и всяких деятелей искусств, которые живут на Западе, приезжают сюда зарабатывать, паразитируя на нашей культуре и народе, и все будет хорошо - добавил политик.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
НовостиВладимир КонстантиновРоссияСШАдолларрубльвалюта
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:09Военный эксперт объяснил, почему русским войскам прямо сейчас нужно наступление на Николаев
08:30Россия вкладывает в мировую экономику треть природных ресурсов и должна получать за это больше - Федоров
08:15России нужна реформа суверенитета, тогда за рублем будет стоять национальная экономика - Евгений Федоров
07:45Владимир Константинов рассказал, какая у России национальная идея
07:30Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
07:15Новая Ялтинская конференция, новый миропорядок и сильная Россия - Владимир Константинов о будущем мира
07:00В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий
06:45Председатель крымского парламента о том, насколько защищен Крымский мост от атак украинских террористов
06:30Владимир Константинов: Источники дистиллированного зла Зеленский и СБУ должны быть уничтожены
06:15Политик рассказал, сколько понадобится времени, чтобы восстановить освобожденные территории Украины
06:00Процесс интеграции Херсона и Запорожской области с крымской экономикой на начальной стадии - Константинов
05:45Председатель крымского парламента о гуманитарных грузах объяснил, почему Крыму важно поддерживать Донбасс
05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
04:45МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
04:30Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
19:03Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине
18:01В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
17:42В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
Лента новостейМолния