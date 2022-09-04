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Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента - 04.09.2022 Украина.ру
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
Менялы вот есть, так это уже умирающий вид бизнеса, раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру, рубль будет однозначно сильной валютой, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:30
2022-09-04T07:30
2022-09-04T07:30
новости
владимир константинов
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Доллар есть и будет, он никуда не денется, просто он перестанет быть мировой валютой, а сколько у нас воды, продовольствия, энергоресурсов - на это опирается рубль, он будет ценной валютой, даже Китай с их технологиями…у них нет ресурсов, в Японии тоже, а наш рубль всегда будет обеспечен - считает Владимир Константинов.Русский мир – совершенно особый, нам надо его сохранять, это будет особенностью нового мира, наверное, мы очистимся от скверны и всяких деятелей искусств, которые живут на Западе, приезжают сюда зарабатывать, паразитируя на нашей культуре и народе, и все будет хорошо - добавил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, россия, сша, доллар, рубль, валюта
Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента
Менялы вот есть, так это уже умирающий вид бизнеса, раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру, рубль будет однозначно сильной валютой, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Доллар есть и будет, он никуда не денется, просто он перестанет быть мировой валютой, а сколько у нас воды, продовольствия, энергоресурсов - на это опирается рубль, он будет ценной валютой, даже Китай с их технологиями…у них нет ресурсов, в Японии тоже, а наш рубль всегда будет обеспечен - считает Владимир Константинов.
Со временем рубль укрепится, он надежен, у него есть надёжная основа. Это наше достояние, он не пустышка, при грамотном использовании можно держать его на хорошем, достойном уровне. У нас будет своя цивилизация, она уже есть, нам надо ее развить, обособить, защитить от влияния Запада.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Русский мир – совершенно особый, нам надо его сохранять, это будет особенностью нового мира, наверное, мы очистимся от скверны и всяких деятелей искусств, которые живут на Западе, приезжают сюда зарабатывать, паразитируя на нашей культуре и народе, и все будет хорошо - добавил политик.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: