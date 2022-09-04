https://ukraina.ru/20220904/1038423867.html

Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента

Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента - 04.09.2022 Украина.ру

Доллар перестанет быть мировой валютой, а рубль станет сильнее - спикер крымского парламента

Менялы вот есть, так это уже умирающий вид бизнеса, раз он умирает в России, значит он умирает и по всему миру, рубль будет однозначно сильной валютой, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T07:30

2022-09-04T07:30

2022-09-04T07:30

новости

владимир константинов

россия

сша

доллар

рубль

валюта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101902/99/1019029913_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a39330c1e7fcf3ef2ce7f1fd567a7510.jpg

Доллар есть и будет, он никуда не денется, просто он перестанет быть мировой валютой, а сколько у нас воды, продовольствия, энергоресурсов - на это опирается рубль, он будет ценной валютой, даже Китай с их технологиями…у них нет ресурсов, в Японии тоже, а наш рубль всегда будет обеспечен - считает Владимир Константинов.Русский мир – совершенно особый, нам надо его сохранять, это будет особенностью нового мира, наверное, мы очистимся от скверны и всяких деятелей искусств, которые живут на Западе, приезжают сюда зарабатывать, паразитируя на нашей культуре и народе, и все будет хорошо - добавил политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир константинов, россия, сша, доллар, рубль, валюта