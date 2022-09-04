https://ukraina.ru/20220904/1038423135.html

В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий

В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий - 04.09.2022 Украина.ру

В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий

Украинской государственности нет, и полноценного населения Украины тоже нет, уехавших там более 15 миллионов, то есть половины его уже не существует, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T07:00

2022-09-04T07:00

2022-09-04T07:00

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По нашим оценкам, территории Юго-Востока, Донбасс — это примерно 8 миллионов населения, и вот так если посчитать, от того, что было при Януковиче, осталось процентов 25-30 - говорит политик. По его мнению, всё, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться Россией, там должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России. Что будет на месте Украины, как это будет называться, не так важно, однозначно уйдет нацизм, это идеология, которая привела к банкротству идеи украинской государственности, она в сознании людей умрет, и денацификация этому поможет, так в Германии произошло, поражение в войне умертвило эту идею в головах немцев - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир константинов, украина, россия, вс рф, спецоперация, сво, киев