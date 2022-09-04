https://ukraina.ru/20220904/1038423135.html
В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий
В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий - 04.09.2022 Украина.ру
В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий
Украинской государственности нет, и полноценного населения Украины тоже нет, уехавших там более 15 миллионов, то есть половины его уже не существует, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T07:00
2022-09-04T07:00
2022-09-04T07:00
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владимир константинов
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По нашим оценкам, территории Юго-Востока, Донбасс — это примерно 8 миллионов населения, и вот так если посчитать, от того, что было при Януковиче, осталось процентов 25-30 - говорит политик. По его мнению, всё, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться Россией, там должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России. Что будет на месте Украины, как это будет называться, не так важно, однозначно уйдет нацизм, это идеология, которая привела к банкротству идеи украинской государственности, она в сознании людей умрет, и денацификация этому поможет, так в Германии произошло, поражение в войне умертвило эту идею в головах немцев - отметил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир константинов, украина, россия, вс рф, спецоперация, сво, киев
В Киеве должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России - крымские парламентарий
Украинской государственности нет, и полноценного населения Украины тоже нет, уехавших там более 15 миллионов, то есть половины его уже не существует, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
По нашим оценкам, территории Юго-Востока, Донбасс — это примерно 8 миллионов населения, и вот так если посчитать, от того, что было при Януковиче, осталось процентов 25-30 - говорит политик.
По его мнению, всё, что будет освобождено в ходе СВО, должно контролироваться Россией, там должны стоять военные базы, страна должна быть безопасна для России.
России не нужны территории, но нам нужна безопасность. Скажем, в Киеве должна стоять авиабаза, ракетная, пехотная и так далее. Всё, чтобы гарантировать, что больше никогда не будет нам ничего угрожать с этой территории. Как американцы сделали в Японии, так и мы должны сделать на Украине. Должны быть военные базы, а политическое устройство люди определят сами.
Что будет на месте Украины, как это будет называться, не так важно, однозначно уйдет нацизм, это идеология, которая привела к банкротству идеи украинской государственности, она в сознании людей умрет, и денацификация этому поможет, так в Германии произошло, поражение в войне умертвило эту идею в головах немцев - отметил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: