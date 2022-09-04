https://ukraina.ru/20220904/1038420754.html

Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы

Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы - 04.09.2022 Украина.ру

Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы

Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня из понимания того, что за режим на Украине, но все эти годы атаковал Крым, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T05:15

2022-09-04T05:15

2022-09-04T05:15

владимир константинов

украина

россия

спецоперация

крым

херсон

одесса

николаев

новости

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Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии, это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий - добавил спикер крымского парламента.В общем-то, так можно теперь рассуждать и Курску, и Белгороду, и Брянску, потому что постоянно бьют туда, не будет там покоя, пока не отодвинут от них нашу границу - добавил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир константинов, украина, россия, спецоперация, крым, херсон, одесса, николаев, новости