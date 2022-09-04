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Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы - 04.09.2022 Украина.ру
Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня из понимания того, что за режим на Украине, но все эти годы атаковал Крым, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T05:15
2022-09-04T05:15
2022-09-04T05:15
владимир константинов
украина
россия
спецоперация
крым
херсон
одесса
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новости
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Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии, это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий - добавил спикер крымского парламента.В общем-то, так можно теперь рассуждать и Курску, и Белгороду, и Брянску, потому что постоянно бьют туда, не будет там покоя, пока не отодвинут от них нашу границу - добавил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир константинов, украина, россия, спецоперация, крым, херсон, одесса, николаев, новости
Владимир Константинов, Украина, Россия, Спецоперация, Крым, Херсон, Одесса, Николаев, Новости
Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня из понимания того, что за режим на Украине, но все эти годы атаковал Крым, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии, это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий - добавил спикер крымского парламента.
Они будут делать ровно то, что мы им позволим делать. Для нас сегодня Херсонская область – это защитный буфер в почти 300 километров. Поэтому для нас сейчас взятие Николаева и Одессы — желательная цель, просто с точки зрения безопасности. Когда Одесса будет наша, Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит.
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
В общем-то, так можно теперь рассуждать и Курску, и Белгороду, и Брянску, потому что постоянно бьют туда, не будет там покоя, пока не отодвинут от них нашу границу - добавил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь: