Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы - 04.09.2022 Украина.ру
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Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы - 04.09.2022 Украина.ру
Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня из понимания того, что за режим на Украине, но все эти годы атаковал Крым, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T05:15
2022-09-04T05:15
владимир константинов
украина
россия
спецоперация
крым
херсон
одесса
николаев
новости
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Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии, это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий - добавил спикер крымского парламента.В общем-то, так можно теперь рассуждать и Курску, и Белгороду, и Брянску, потому что постоянно бьют туда, не будет там покоя, пока не отодвинут от них нашу границу - добавил Владимир Константинов.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
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владимир константинов, украина, россия, спецоперация, крым, херсон, одесса, николаев, новости
Владимир Константинов, Украина, Россия, Спецоперация, Крым, Херсон, Одесса, Николаев, Новости

Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы

05:15 04.09.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Крымчане всецело поддерживают спецоперацию с первого дня из понимания того, что за режим на Украине, но все эти годы атаковал Крым, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Взрывы ЛЭП, перекрытие воды, перекрытие транспорта, нападения на наши грузовики, диверсии, это было не так в инфополе обозначено, но на крымском уровне мы все это хорошо знаем и помним, они никогда не прекращали этих диверсий - добавил спикер крымского парламента.
Они будут делать ровно то, что мы им позволим делать. Для нас сегодня Херсонская область – это защитный буфер в почти 300 километров. Поэтому для нас сейчас взятие Николаева и Одессы — желательная цель, просто с точки зрения безопасности. Когда Одесса будет наша, Крым будет спокоен, что точно ничего не прилетит.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
В общем-то, так можно теперь рассуждать и Курску, и Белгороду, и Брянску, потому что постоянно бьют туда, не будет там покоя, пока не отодвинут от них нашу границу - добавил Владимир Константинов.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
Владимир КонстантиновУкраинаРоссияСпецоперацияКрымХерсонОдессаНиколаевНовости
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
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16:13Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентября
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