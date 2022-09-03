https://ukraina.ru/20220903/1038406943.html
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал - 03.09.2022 Украина.ру
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило 2 сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Сообщение о сделке вызвало резкую реакцию Пекина
2022-09-03T10:04
2022-09-03T10:04
2022-09-03T10:04
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тайвань
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Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям острова 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов и продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.Данное известие вызвало резкую критику со стороны посольства КНР в Вашингтоне.Как указал в тот же день его официальный представитель Лю Пэнъюй в своём Twitter, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову США вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают его суверенитет и безопасность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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новости, китай, сша, тайвань, пентагон, оружие
Новости, Китай, США, Тайвань, Пентагон, оружие
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило 2 сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Сообщение о сделке вызвало резкую реакцию Пекина
Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям острова 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов и продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.
Продажа данных вооружений поможет укрепить безопасность (Тайваня) и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе
Данное известие вызвало резкую критику со стороны посольства КНР в Вашингтоне.
Как указал в тот же день его официальный представитель Лю Пэнъюй в своём Twitter, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову США вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают его суверенитет и безопасность.
"Китай решительно примет законные и необходимые ответные меры в свете развития ситуации", - добавил китайский дипломат.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.