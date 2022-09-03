https://ukraina.ru/20220903/1038406943.html

Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал

Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал - 03.09.2022 Украина.ру

Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило 2 сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Сообщение о сделке вызвало резкую реакцию Пекина

2022-09-03T10:04

2022-09-03T10:04

2022-09-03T10:04

новости

китай

сша

тайвань

пентагон

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103342/41/1033424101_16:0:1561:869_1920x0_80_0_0_92ffd99119ecc195c6b44e18661a0620.jpg

Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям острова 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов и продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.Данное известие вызвало резкую критику со стороны посольства КНР в Вашингтоне.Как указал в тот же день его официальный представитель Лю Пэнъюй в своём Twitter, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову США вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают его суверенитет и безопасность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ukraina.ru/20220830/1038245404.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, тайвань, пентагон, оружие