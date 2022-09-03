Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал - 03.09.2022 Украина.ру
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Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал - 03.09.2022 Украина.ру
Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило 2 сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Сообщение о сделке вызвало резкую реакцию Пекина
2022-09-03T10:04
2022-09-03T10:04
новости
китай
сша
тайвань
пентагон
оружие
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Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям острова 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов и продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.Данное известие вызвало резкую критику со стороны посольства КНР в Вашингтоне.Как указал в тот же день его официальный представитель Лю Пэнъюй в своём Twitter, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову США вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают его суверенитет и безопасность.Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши.Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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новости, китай, сша, тайвань, пентагон, оружие
Новости, Китай, США, Тайвань, Пентагон, оружие

Госдеп одобрил продажу Тайваню новых вооружений, Пекин отреагировал

10:04 03.09.2022
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружений на сумму порядка 1,1 миллиарда долларов, заявило 2 сентября американское агентство по оборонному сотрудничеству, входящее в состав Пентагона. Сообщение о сделке вызвало резкую реакцию Пекина
Согласно документам ведомства, речь идет о поставке властям острова 60 противокорабельных ракет AGM-84K Harpoon Block II и "сопутствующего снаряжения" общей стоимостью примерно 355 миллионов долларов, 100 ракет класса "воздух-воздух" AIM-9X Block II Sidewinder на сумму около 85,6 миллиона долларов и продлении контракта по радиолокационным станциям на сумму 665,4 миллиона долларов.

Продажа данных вооружений поможет укрепить безопасность (Тайваня) и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе

Министерство обороны США
Данное известие вызвало резкую критику со стороны посольства КНР в Вашингтоне.
Как указал в тот же день его официальный представитель Лю Пэнъюй в своём Twitter, Тайвань является неотъемлемой частью КНР и поставками вооружения острову США вмешиваются во внутренние дела Китая, подрывают его суверенитет и безопасность.

"Китай решительно примет законные и необходимые ответные меры в свете развития ситуации", - добавил китайский дипломат.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году, после того как на остров перебрались потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши.
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 10:19
"Мы продолжим плавать, летать, проходить": США не собирается снижать напряженность вокруг Тайваня Для укрепления "безопасности в регионе" военные корабли США продолжат заходить в Тайваньский пролив. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 29 августа
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов, однако КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
 
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