Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления - 03.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления - 03.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
Все попытки наступления сил киевского режима рассчитаны на достижение пропагандистского эффекта у населения страны и особенно у западных политиков, отвечающих за выделение средств на вооружения для отправки на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
2022-09-03T05:22
2022-09-03T05:22
новости
спецоперация
владимир ераносян
сша
киевский режим
наступление
военная помощь
владимир зеленский
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Он заметил, что несколько дней назад в США было принято решение о выделении очередного транша на три миллиарда долларов на поставку вооружений на Украину, а вслед за этим ВСУ предприняли попытку контрнаступления на юге страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, спецоперация, владимир ераносян, сша, киевский режим, наступление, военная помощь, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, Владимир Ераносян, США, киевский режим, наступление, военная помощь, Владимир Зеленский

Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления

05:22 03.09.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Все попытки наступления сил киевского режима рассчитаны на достижение пропагандистского эффекта у населения страны и особенно у западных политиков, отвечающих за выделение средств на вооружения для отправки на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
Он заметил, что несколько дней назад в США было принято решение о выделении очередного транша на три миллиарда долларов на поставку вооружений на Украину, а вслед за этим ВСУ предприняли попытку контрнаступления на юге страны.

Мы знаем, что там было три направления так называемого контрудара, который был купирован в течение двух-трех суток с потерями колоссальными для ВСУ ... Это говорит о том, что людей бросают в пекло, людей не щадят, а значит, все эти "перемоги" рассчитаны на аудиторию СМИ, на то, чтобы все это дело озвучилось в прессе – это основная задача Зеленского и иже с ним

Владимир Ераносян
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияВладимир ЕраносянСШАкиевский режимнаступлениевоенная помощьВладимир Зеленский
 
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