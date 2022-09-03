Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления

Мы знаем, что там было три направления так называемого контрудара, который был купирован в течение двух-трех суток с потерями колоссальными для ВСУ ... Это говорит о том, что людей бросают в пекло, людей не щадят, а значит, все эти "перемоги" рассчитаны на аудиторию СМИ, на то, чтобы все это дело озвучилось в прессе – это основная задача Зеленского и иже с ним