https://ukraina.ru/20220903/1038403709.html
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления - 03.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
Все попытки наступления сил киевского режима рассчитаны на достижение пропагандистского эффекта у населения страны и особенно у западных политиков, отвечающих за выделение средств на вооружения для отправки на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
2022-09-03T05:22
2022-09-03T05:22
2022-09-03T05:22
новости
спецоперация
владимир ераносян
сша
киевский режим
наступление
военная помощь
владимир зеленский
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Он заметил, что несколько дней назад в США было принято решение о выделении очередного транша на три миллиарда долларов на поставку вооружений на Украину, а вслед за этим ВСУ предприняли попытку контрнаступления на юге страны.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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2022
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1036995669_146:0:1674:1146_1920x0_80_0_0_ad9bdc980db304763e5f7e6bb42eb171.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, владимир ераносян, сша, киевский режим, наступление, военная помощь, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, Владимир Ераносян, США, киевский режим, наступление, военная помощь, Владимир Зеленский
Эксперт рассказал о цели предпринятого Киевом контрнаступления
Все попытки наступления сил киевского режима рассчитаны на достижение пропагандистского эффекта у населения страны и особенно у западных политиков, отвечающих за выделение средств на вооружения для отправки на Украину. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук Владимир Ераносян
Он заметил, что несколько дней назад в США было принято решение о выделении очередного транша на три миллиарда долларов на поставку вооружений на Украину, а вслед за этим ВСУ предприняли попытку контрнаступления на юге страны.
Мы знаем, что там было три направления так называемого контрудара, который был купирован в течение двух-трех суток с потерями колоссальными для ВСУ ... Это говорит о том, что людей бросают в пекло, людей не щадят, а значит, все эти "перемоги" рассчитаны на аудиторию СМИ, на то, чтобы все это дело озвучилось в прессе – это основная задача Зеленского и иже с ним
Владимир Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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