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Военным нечем платить: на Украине вскрылась дыра в триллион гривен
Военным нечем платить: на Украине вскрылась дыра в триллион гривен - 08.09.2026 Украина.ру
Военным нечем платить: на Украине вскрылась дыра в триллион гривен
Украине не хватает триллиона гривен на выплаты текущих зарплат военным, не говоря уже о повышении жалования, обещанного экс-главой Минобороны Михаилом Фёдоровым. Об этом 8 сентября заявил нардеп Богдан Кицак
2026-09-08T17:47
2026-09-08T17:47
2026-09-08T17:47
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"Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали", — резюмировал он.По его словам, реформа зарплат Минобороны, анонсированная прежним руководством, так и не заработала. Это уже не первый случай, когда киевские власти признают: платить солдатам нечем.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что именно власти ЕС финансируют Киев и затягивают конфликт. Как только кураторы перестанут поставлять деньги и оружие, боевые действия закончатся через месяц.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре "Россия хочет нас сломать": Киев готовится к худшей зиме. Хроника событий на утро 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, михаил федоров, владимир путин, минобороны, украина.ру, ес
Новости, Украина, Россия, Киев, Михаил Федоров, Владимир Путин, Минобороны, Украина.ру, ЕС
Военным нечем платить: на Украине вскрылась дыра в триллион гривен
Украине не хватает триллиона гривен на выплаты текущих зарплат военным, не говоря уже о повышении жалования, обещанного экс-главой Минобороны Михаилом Фёдоровым. Об этом 8 сентября заявил нардеп Богдан Кицак
"Денег на эту систему либо не предусмотрели, либо не просчитали", — резюмировал он.
По его словам, реформа зарплат Минобороны, анонсированная прежним руководством, так и не заработала. Это уже не первый случай, когда киевские власти признают: платить солдатам нечем.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что именно власти ЕС финансируют Киев и затягивают конфликт. Как только кураторы перестанут поставлять деньги и оружие, боевые действия закончатся через месяц.
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