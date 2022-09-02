https://ukraina.ru/20220902/1038341313.html

Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру

Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру - 02.09.2022 Украина.ру

Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру

По всем признакам, у власти на Украине находится больной человек, занимающийся ядерным шантажом. И останавливать его нужно всему миру, не только России, считает Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T11:00

2022-09-02T11:00

2022-09-02T11:00

интервью

владимир ераносян

сво

запорожская аэс

владимир зеленский

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По всем признакам, у власти на Украине находится больной человек, занимающийся ядерным шантажом. И останавливать его нужно всему миру, не только России, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, кандидат политических наук, капитан Первого ранга запаса, Владимир Ераносян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, на юге собран Третий армейский корпус, будет ли целенаправленный ответ противника?– Что касается целенаправленного ответа, то все ответы, все "перемоги" (победы – Ред.), которые мы наблюдаем в контрпропагандистских ресурсах нашего противника - мы понимаем, что это нацелено как на внутреннюю аудиторию украинскую, так и на западную аудиторию. А именно - на тех людей, кто принимает ключевые решения в Рамштайне, ключевые решения в Конгрессе по поводу выделения очередного транша вооружений для Украины.Все их объявленные наступления, либо контрнаступления, имеют только одну подоплеку, только одно основание - повлиять каким-то образом на очередной транш вооружений от западной коалиции. Как мы знаем, буквально несколько дней назад было принято решение о выделении очередного транша на три миллиарда долларов на поставку (вооружений – Ред.) в Украину.Туда поступят NASAMS. Это зенитно-ракетные комплексы, небольшое количество, до одной батареи, они совместимы с ракеты, произведенные кампанией "Рэйтеон", они совместимы с зенитно-ракетными комплексами "Ирис-Т". Мы говорим также о поставке снарядов 155 калибра, потому что мы знаем, что снаряды 152-мм калибра у украинских ВСУ закончились.Сейчас у них есть возможность осуществлять обстрелы, в том числе гражданских объектов и гражданской инфраструктуры на территории не только Донецкой и Запорожской области, не только в Херсонской области, но и уже на территории Российской Федерации - как мы знаем, есть попытки и минометных, и артиллерийских обстрелов, и даже атаки дронов. Поэтому, какой ответ будет? Исходя из посыла самого вопроса, можно сказать только одно: каким бы ни был ответ на формирование батальонно-тактических групп для их "контрнаступа", на возможности наших сил по окончательному завершению военной спецоперации это не повлияет – все эти ответы будут купированы, все эти угрозы будут нивелированы. Все эти попытки, которые объявляются "перемогами", анонсируются задолго до того, как они осуществляются, будут сведены на нет.Что и доказала попытка прорыва нескольких батальонно-тактических групп — двух рот танковых и большого количества пехоты (ВСУ – Ред.) — на южном направлении. Мы знаем, что там было три направления так называемого контрудара, который был купирован в течение двух-трех суток с потерями колоссальными для ВСУ, до 1200 только двухсотых в первый день. Плюс 500 во второй и 400 - в третий. Это говорит о том, что людей бросают в пекло, людей не щадят, а значит, все эти "перемоги" рассчитаны на аудиторию СМИ, на то, чтобы все это дело озвучилось в прессе – это основная задача Заленского и иже с ним.– Если такие колоссальные потери в короткий срок, останется ли кому воевать на Украине?– Давайте разберемся, что это за потери. В живой силе даже в первый день они потеряли две укомплектованные батальонно-тактические группы по 600 человек, а также две танковые роты. То есть, это порядка двадцати шести, двадцати-семи танков. Кроме того — в степи остались боевые машины пехоты, колоссальное количество артиллерии, которые поражены как нашей армейской авиацией, дронами, так и нашими РСЗО и ствольной полевой артиллерией. Это говорит о том, что абсолютно не считаются они с потерями. Потому что, представьте, двадцатикратное преимущество (у союзных сил – Ред.) в артиллерии и в РСЗО. Представьте, что у Украины не осталось больше 152-мм артиллерии. Она либо уничтожена, либо, исходя из полного отсутствия боеприпасов, зачехлена за ненадобностью.Поэтому они вынуждены сражаться чем? Они вынуждены сражаться западными вооружениями – САУ "Сезар", 155-мм самоходные артиллерийские установки, которые поставила Франция в размере трех батарей, 18 штук. Это самоходные артиллерийские установки М-109 Паладин, это гаубицы М-777, которые, казалось бы, в большом количестве были поставлены на Украину, по моим данным - 108 штук. Но из них работают сейчас пятнадцать.- И кто-то должен обученный этим воевать…- Да. Вас не удивили цифры? Из 108 гаубиц 777 - "три семерки", "три топора" называют эту гаубицу - в рабочем состоянии пятнадцать штук. Остальные либо уничтожены, либо требуют регламентных работ по смене стволов, потому что это очень прихотливая гаубица, она капризна, у нее ствол быстрого износа. Понятно, что лафеты надежны, гаубица в принципе надежная, но она из такого сплава, который не предусматривает такую интенсивную стрельбу на линии фронта. Через каждые десять-пятнадцать выстрелов надо охлаждать ствол. Они этого не делают, потому что у них задача другая. И они не понимают, что у них нет ремонтников, что у них нет ремонтной базы.Если есть обученные расчеты, то расчеты эти не берегут, не берегут эту ствольную артиллерию, эти гаубицы. Они думают: ну, дали, ну, стреляем. Снаряды подвезли – значит, надо боекомплект отработать по заданному квадрату, сектору обстрела территории, по точке… Далее - там заведомо ложное представление о том, насколько (велико – Ред.) у нее круговое вероятное отклонение (КВО). Потому что, если ствол изношен – это будет серьезное КВО. Это значит, что они будут стрелять по Запорожской АЭС в одно место, чтобы шантажировать, а попадут совсем в другое. А кто гарантирует, что они не попадут в склад отработанного ядерного топлива...– Обстрелы ЗАЭС продолжаются. Едет делегация МАГАТЭ во главе с Гросси. Как решить проблему с провокациями, высока ли сейчас вероятность ядерной аварии?– Что б я сделал, если бы я был террорист? Я сейчас залезу в шкуру Пеннивайза из "Оно". Моя задача была бы - не допустить, чтобы миссия МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси попала на Запорожскую АЭС - или максимально осложнить этот вояж. По причине той, что, во-первых, им там сразу предоставят объективные данные о том, откуда велся обстрел, им предоставят не только обломки снарядов гаубичных М-777, дронов, которые там падали.– Вопрос, что они будут делать с этой предоставленной информацией.– Мало того, что информация объективная, со спутников снимки, причем не только с наших, не только с российских, но и с китайских, возможно - у них (спутниковая система – Ред.) "Бэйдоу" есть, они тоже могут контролировать и снимать с большим разрешением то, что происходило. Мало того, баллистические экспертизы возможны. Есть же воронки, по которым любой специалист может определить, мало-мальски знающий, откуда велся обстрел. Есть показания очевидцев. Когда это один очевидец или два – это одно, а когда опрос происходит перекрестный с помощью нескольких специалистов, в присутствии представителей МАГАТЭ, а там есть представители Сербии и Китая.– И чем велись обстрелы…– И чем велись обстрелы – это тоже. Ну, когда много фактуры, много информации тебе на стол выкладывается, то ты понимаешь, кто стрелял, и кто шантажирует мир ядерной катастрофой. А может быть, скрывают что-то, скрывают улики подготовки грязной ядерной бомбы, возможно и это. У них любые цели могут быть, это террористическое государство, которое на своей территории позволяло все.– Хорошо, если рассмотреть такую модель, для чего тогда вести обстрелы, чтобы попасть - и уже нечего было МАГАТЭ обследовать?– Во-первых, запугать саму комиссию, безопасность не гарантирована. Показать, что обстрелы ведутся, безопасность не гарантирована, вы можете погибнуть там. Если вы осмелитесь туда приехать, то мы не гарантируем после пересечения линии соприкосновения, что россияне обеспечат вам безопасность.На их (украинских властей – Ред.) месте – допускать нельзя Рафаэля Гросси туда, они будут его убивать по ходу движения. Возможно, на обратном пути. Потому что, если Рафаэль Гроссии попадает на Запрожскую АЭС, на стол к нему попадают доказательства обстрелов, кто конкретно обстреливал территорию.- Если говорить про освобождение крупных городов - Одесса, Харьков - когда мы можем этого ожидать?– Было заявление Пушилина, главы ДНР. Он сказал: если Украине будет предоставлено оружие дальнобойное - он имел ввиду ATACMS для "Хаймарсов" - то это значит, что они (ВСУ – Ред.) получат оперативно-тактические ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 294 километра. Тогда, говорит, мы будем отодвигать противника еще дальше, на 300 километров. Это заявление главы ДНР, думаю, согласовано с союзниками.Это означает, что как только мы узнаем, что Украина получила ракеты MGM-140 или MGM-168… то мы понимаем, что они сами вынуждают нас к тому, чтобы мы купировали угрозу экзистенциального характера для Крыма и для наших инфраструктурных объектов на территории как Запорожской и Херсонской областей, так и ДНР и ЛНР. Как только поставят им это вооружение, я думаю, вопросов не будет.Судя по тому, куда они (киевский режим – Ред.) идут, куда устремляются, то они идут к полному развалу своего террористического квази-государства. Они это делали задолго до начала военной спецоперации, в частности, позволяли развертывание на своей территории оружия, которое угрожало нашему Черноморскому флоту. Пытались обучать диверсиям на территории Очакова в 73-м отдельном центре морских спецопераций (ВСУ – Ред.). Силы спецопераций учили диверсионные группы работать с ребризерами, на глубине шестьдесят метров ставить мины и т.д.Черноморский флот знал, что туда поставляются "Гарпуны", противокорабельные ракеты. Мы знали, что еще до операции москитный флот организовывается, на уровне снабжения. На борту - установки "Гриффин", это ракеты, которые бьют на 12 километров.Этого ничего не произошло. Первым делом был уничтожен москитный флот, вторым делом были нивелированы угрозы со стороны диверсионных центров и полигонов, где невозможна сейчас подготовка сил и средств. Невозможна подготовка в Центре-73 – он уничтожен. Но эти люди еще остались. То есть, самих центров и полигонов нет, подготовка перенесена в другие государства, в частности, в Эстонию, в Польшу, в Великобританию.- Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить - Тайваньский кризис. Ожидать ли обострения в текущем году?– На мой взгляд, в этом году обострения не будет… Задача американцев – продавать свои истребители Тайваню. "Локхид Мартин" должна продать Тайваню истребители "F-35 Lightning". Сейчас основная задача, чтобы эта сделка состоялась и Тайвань купил эти истребители. Если Тайвань уже ввяжется в войну, он не будет их покупать в пожарном порядке. Самим американцам выгодно, чтобы в какой-то степени продлить эту ситуацию, каким-то образом тлеющий конфликт держать в не кипящей стадии.– Продать некую страховку, но без наступления страхового случая.– Да, им надо продать истребители "F-35". Один такой истребитель стоит 110 миллионов долларов. Плюс вооружение к этим истребителям. Управляемые корректируемые бомбы, которыми надо снабдить этот истребитель, плюс — усиление тайваньского флота корветами и т.д. Куча всего, что им надо втюхать.Кто такой Ллойд Остин, министр обороны США – это главный лоббист компании Raytheon Technologies, которая производит ракеты для зенитно-ракетных комплексов. Он получает зарплату, у них это принято. Министр обороны США получает зарплату в Пентагоне и выполняет поручения компании Raytheon, министр обороны, который до него был – то же самое делал, только другая фирма была над ним.Американцы повышают сейчас акции своих военно-промышленных компаний. Им надо продавать вооружение по всему миру. Они нахлобучивают не только своих налогоплательщиков, но и весь мир, включая Украину. Украина для них - полигон. Во-первых, полигон бесплатный для этих военно-промышленных компаний – для "Локхид-Мартин", для "Боинга" - куча компаний, которые должны продавать вооружение. Поэтому, во-первых, бесплатный полигон, во-вторых, бездонные хабы. Плюс, наращивание сил НАТО на территории Польши, Эстонии.В Эстонию прибыло еще два батальона НАТО. Основная масса – британцы. Эстония вообще превратилась в диверсионный хаб для подготовки террористов и исполнения террористической асимметричной войны на территории России. Эстония сейчас готовит диверсантов для работы на территории Российской Федерации, и укрывают уже осуществивших диверсионные акты, включая акт с убийством Дарьи Дугиной-Платоновой на территории России. Эти все люди скрылись в Эстонии.Вот такая ситуация происходит сейчас в мире. В тревожное время мы живем. Но все цели cпецоперации будут выполнены вне зависимости от поставок вооружений (Киеву – Ред.). Они (западные политики – Ред.) украинцев не просто считают пушечным мясом, они этот народ списали уже. Не существует народа этого для них. Это не просто пушечное мясо – это кролики, их развели. "Перемоги" (победы – Ред.), которых нет… Три батальона запустили людей на убой, из них два батальона уничтожены за один день, потери за один день – 1200 человек. Что это такое, как не мясорубка, в которую толкает свой народ господин (Зеленский – Ред.).Меня как-то спросили, наркоман он или не наркоман... Приезжал в Киев Хосе Мануэль Сантос Кальдерон. Это миротворец, который остановил войну в Колумбии, и за это ему дали Нобелевскую премию. Это человек, который умел уговаривать садиться за стол переговоров колумбийских наркобаронов. Так вот, кого направили к Зеленскому? Уже весь мир понимает, что он неадекватен. Направили человека, который нормально может общаться с наркоманами. То есть, приезжает туда Хосе Мануэль Сантос Кальдерон, который в Колумбии уговаривал наркоманов сесть за стол переговоров. Он приезжает в Киев перед тем, как Эрдоган через день появился во Львове.Это приезд уже группы (мировых лидеров – Ред.) The Elders – старейшины… Туда входит бывший генсек ООН Пан Ги Мун, они уже понимают, что происходит. Уже Папа Римский понимает, что происходит. Папа Римский заявление сделал - это же понятно, что НАТО провоцировало Россию. Уже это звучит в мире, уже голос разума появился. Уже все понимают, что неадекватный человек присутствует на кровавом троне. Красный уже, а не зеленый трон!Больной человек стоит у власти на Украине. С этим надо что-то делать всему миру. Человек, который занимается ядерным шантажом – с 19 февраля это стало очевидно, когда он выступил в Мюнхене с речью, сказал, что Украине необходимо предоставить ядерное оружие для обеспечения ее безопасности.А сейчас идет концепция – любой здравый, объективный человек понимает, что это сумасшествие. Концепция такая: господин Боррель, вам не нужна европейская армия, мы - ваши ландскнехты, мы — европейская армия, мы теперь работать не будем, мы теперь наемническая армия. Украинская армия – это армия Европы. Вы должны нам, стране нашей, платить деньги. Если мы, наши жены, дети у вас находятся – вы должны их кормить. А это миллионы людей, понимаете? Представьте – семь миллионов людей приезжают, их надо прокормить. Некоторые страны… допустим, Норвегия – пять миллионов человек все население. Понимаете, они же туда хотят, в такие страны развитые, приехать. Их надо там кормить. Даже поляки уже воют, их (киевского режима – Ред.) союзники главные, которые хотят потом отщипнуть пять воеводств для себя, новенькие Восточные Кресы.Вот такая ситуация. Вывод нужно делать один, что у власти на Украине, по всем признакам объективным, по физиогномическим, психотерапевтическим, визуальным признакам - находится больной человек, который питается кровью в прямом и переносном смысле. То есть - вампир! Я прошу прощения, даже тот случай, что противодронное оружие, которое называется "Вампир" сейчас поступает – это тоже намек какой-то такой, такая состыковка. Название - "Вампир". Это еще один вид вооружений, который сейчас поступает на Украину. Кровь! Хотят крови украинского народа.Американцы вампиров шлют, а Зеленский будет убивать своих людей. У него - кино, попкорн, ему сказали, он артистов награждает, он погряз в постановочных шоу. Украина превратилась в съемочную площадку… Сошел с ума человек, его нужно останавливать всему миру, не только России.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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https://ukraina.ru/20220901/1038340615.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, владимир ераносян, сво, запорожская аэс, владимир зеленский