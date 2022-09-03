Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
У киевского режима больше технических возможностей по сравнению с теми, которыми располагали кавказские террористы, но есть и ограничения, которых у них не было. Об этом военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-09-03T06:52
2022-09-03T06:52
новости
спецоперация
евгений норин
киевский режим
терроризм
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По его мнению, маловероятно, что киевский режим прибегнет к терактам с захватом заложников, подобным тем, которые осуществлялись в девяностые и нулевые годы на российской территории. Гораздо более вероятными являются диверсии на АЭС, ГЭС, мостах или подстанциях, для которых киевский режим располагает техническими возможностями.По его словам, приобретённый в России в последние десятилетия опыт борьбы с терроризмом поможет бороться с попытками Киева по развёртыванию террористической деятельности на российской территории.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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новости, спецоперация, евгений норин, киевский режим, терроризм
Новости, Спецоперация, Евгений Норин, киевский режим, терроризм

Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима

06:52 03.09.2022
 
Школа №1. Беслан
Школа №1. Беслан
Читать в
У киевского режима больше технических возможностей по сравнению с теми, которыми располагали кавказские террористы, но есть и ограничения, которых у них не было. Об этом военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, маловероятно, что киевский режим прибегнет к терактам с захватом заложников, подобным тем, которые осуществлялись в девяностые и нулевые годы на российской территории. Гораздо более вероятными являются диверсии на АЭС, ГЭС, мостах или подстанциях, для которых киевский режим располагает техническими возможностями.

У Украины есть люди со специализированной диверсионной подготовкой с армейским вооружением в бесконечном количестве. У них есть промышленным образом произведенные боеприпасы любого типа. … С другой стороны, у Украины всё же нет дьявольски изобретательных персонажей вроде Шамиля Басаева. И у них есть свои ограничения

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
По его словам, приобретённый в России в последние десятилетия опыт борьбы с терроризмом поможет бороться с попытками Киева по развёртыванию террористической деятельности на российской территории.
10-й съезд партии Справедливая Россия, Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 14:33
Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭСВнеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиСпецоперацияЕвгений Норинкиевский режимтерроризм
 
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