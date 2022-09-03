Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима
Школа №1. Беслан
У киевского режима больше технических возможностей по сравнению с теми, которыми располагали кавказские террористы, но есть и ограничения, которых у них не было. Об этом военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, маловероятно, что киевский режим прибегнет к терактам с захватом заложников, подобным тем, которые осуществлялись в девяностые и нулевые годы на российской территории. Гораздо более вероятными являются диверсии на АЭС, ГЭС, мостах или подстанциях, для которых киевский режим располагает техническими возможностями.
У Украины есть люди со специализированной диверсионной подготовкой с армейским вооружением в бесконечном количестве. У них есть промышленным образом произведенные боеприпасы любого типа. … С другой стороны, у Украины всё же нет дьявольски изобретательных персонажей вроде Шамиля Басаева. И у них есть свои ограничения
По его словам, приобретённый в России в последние десятилетия опыт борьбы с терроризмом поможет бороться с попытками Киева по развёртыванию террористической деятельности на российской территории.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.