https://ukraina.ru/20220903/1038398393.html

Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима

Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима - 03.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Норин сравнил возможности кавказских террористов и киевского режима

У киевского режима больше технических возможностей по сравнению с теми, которыми располагали кавказские террористы, но есть и ограничения, которых у них не было. Об этом военный историк Евгений Норин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-09-03T06:52

2022-09-03T06:52

2022-09-03T06:52

новости

спецоперация

евгений норин

киевский режим

терроризм

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По его мнению, маловероятно, что киевский режим прибегнет к терактам с захватом заложников, подобным тем, которые осуществлялись в девяностые и нулевые годы на российской территории. Гораздо более вероятными являются диверсии на АЭС, ГЭС, мостах или подстанциях, для которых киевский режим располагает техническими возможностями.По его словам, приобретённый в России в последние десятилетия опыт борьбы с терроризмом поможет бороться с попытками Киева по развёртыванию террористической деятельности на российской территории.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038101024.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, евгений норин, киевский режим, терроризм