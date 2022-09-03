https://ukraina.ru/20220903/1038388010.html

Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу

Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу - 03.09.2022 Украина.ру

Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу

Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью изданию Украина.ру, как поэтапно Киев переходил "красные линии" и почему продолжает делать это до сих пор

2022-09-03T07:45

2022-09-03T07:45

2022-09-03T07:45

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красные линии

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Ничего святого в головах представителей нынешней украинской власти нет, считает эксперт, они легко преступают любые моральные запреты и "красные линии". Такое бесконечное поднятие градуса вседозволенности, отмечает эксперт, в итоге приводит к очень печальным последствиям - некоторые из них сегодня наблюдаются на Украине.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220821/1037887646.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, киев, украина, политолог, красные линии