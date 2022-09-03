Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью изданию Украина.ру, как поэтапно Киев переходил "красные линии" и почему продолжает делать это до сих пор
Ничего святого в головах представителей нынешней украинской власти нет, считает эксперт, они легко преступают любые моральные запреты и "красные линии".
Легко обзывать лидера России неприличными словами, матерными, легко обзывать канцлера Германии. Это легко, подумаешь? Легко хамить понтифику. В общем-то, легко хамить Богу, в конце концов, ну ничего же не происходит – молния не ударила же по этому сквернослову, значит - можно?
Такое бесконечное поднятие градуса вседозволенности, отмечает эксперт, в итоге приводит к очень печальным последствиям - некоторые из них сегодня наблюдаются на Украине.
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21 августа, 07:30Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру