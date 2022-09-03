Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу - 03.09.2022 Украина.ру
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Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу
Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу - 03.09.2022 Украина.ру
Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью изданию Украина.ру, как поэтапно Киев переходил "красные линии" и почему продолжает делать это до сих пор
2022-09-03T07:45
2022-09-03T07:45
новости
киев
украина
политолог
красные линии
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Ничего святого в головах представителей нынешней украинской власти нет, считает эксперт, они легко преступают любые моральные запреты и "красные линии". Такое бесконечное поднятие градуса вседозволенности, отмечает эксперт, в итоге приводит к очень печальным последствиям - некоторые из них сегодня наблюдаются на Украине.Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, политолог, красные линии
Новости, Киев, Украина, политолог, красные линии

Политолог объяснил, как вседозволенность и безнаказанность киевского режима вгоняет Украину в могилу

07:45 03.09.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Политолог Алексей Мартынов рассказал в интервью изданию Украина.ру, как поэтапно Киев переходил "красные линии" и почему продолжает делать это до сих пор
Ничего святого в головах представителей нынешней украинской власти нет, считает эксперт, они легко преступают любые моральные запреты и "красные линии".
Легко обзывать лидера России неприличными словами, матерными, легко обзывать канцлера Германии. Это легко, подумаешь? Легко хамить понтифику. В общем-то, легко хамить Богу, в конце концов, ну ничего же не происходит – молния не ударила же по этому сквернослову, значит - можно?
Алексей Мартынов
Алексей Мартынов
Политолог
Такое бесконечное поднятие градуса вседозволенности, отмечает эксперт, в итоге приводит к очень печальным последствиям - некоторые из них сегодня наблюдаются на Украине.
Полное интервью с политологом читайте на сайте Украина.ру.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 07:30
Киев уже перешел все "красные линии", которые мы обозначили – эксперт Козин Киев уже перешел все "красные линии", которые обозначила Россия, поэтому надо уничтожать минобороны Украины, генштаб, разведывательно-информационные структуры, систему тылового обеспечения и комплектования личного состава, сказал член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин в интервью Украина.ру
 
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