Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду" - 03.09.2022 Украина.ру
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Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду" - 03.09.2022 Украина.ру
Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-09-03T05:30
2022-09-03T05:30
новости
магатэ
евгений норин
запорожская аэс
ядерная безопасность
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Он указал, что многие правозащитные организации в настоящее время "просто подкручивают собственные отчёты в интересах политики". Однако в МАГАТЭ работают "уважаемые специалисты" по ядерной энергетике, которые должны понимать, что от их работы зависит ядерная безопасность населения всей планеты.Норин добавил, что, обстреливая ЗАЭС, киевский режим ходит по "тонкому льду", поскольку рискует спровоцировать ядерную катастрофу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038332292.html
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новости, магатэ, евгений норин, запорожская аэс, ядерная безопасность
Новости, магатэ, Евгений Норин, Запорожская АЭС, ядерная безопасность

Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"

05:30 03.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
Он указал, что многие правозащитные организации в настоящее время "просто подкручивают собственные отчёты в интересах политики". Однако в МАГАТЭ работают "уважаемые специалисты" по ядерной энергетике, которые должны понимать, что от их работы зависит ядерная безопасность населения всей планеты.
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Норин добавил, что, обстреливая ЗАЭС, киевский режим ходит по "тонкому льду", поскольку рискует спровоцировать ядерную катастрофу.

Украина действует в логике тотальной войны, где все средства хороши. Но здесь они подошли к очень опасной черте. Люди, у которых уже случилась одна ядерная катастрофа, пытаются идти ко второй

Евгений Норин
Евгений Норин
Военный историк
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостимагатэЕвгений НоринЗапорожская АЭСядерная безопасность
 
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