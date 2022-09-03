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Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду" - 03.09.2022 Украина.ру
Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин
2022-09-03T05:30
2022-09-03T05:30
2022-09-03T05:30
новости
магатэ
евгений норин
запорожская аэс
ядерная безопасность
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Он указал, что многие правозащитные организации в настоящее время "просто подкручивают собственные отчёты в интересах политики". Однако в МАГАТЭ работают "уважаемые специалисты" по ядерной энергетике, которые должны понимать, что от их работы зависит ядерная безопасность населения всей планеты.Норин добавил, что, обстреливая ЗАЭС, киевский режим ходит по "тонкому льду", поскольку рискует спровоцировать ядерную катастрофу.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220901/1038332292.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, магатэ, евгений норин, запорожская аэс, ядерная безопасность
Новости, магатэ, Евгений Норин, Запорожская АЭС, ядерная безопасность
Норин: на ЗАЭС киевский режим ходит "по тонкому льду"
Безответственные действия киевского режима, обстреливающего Запорожскую АЭС, должны стать проверкой дееспособности Международной агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный историк Евгений Норин