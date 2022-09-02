https://ukraina.ru/20220902/1038404569.html

Большие потери. Итоги 2 сентября на Украине

Большие потери. Итоги 2 сентября на Украине - 02.09.2022 Украина.ру

Большие потери. Итоги 2 сентября на Украине

Украинские военачальники заявили о большом количестве военных, погибших в боевых действиях. В Закарпатье объявили траур по бойцам 128 отдельной горно-штурмовой бригады, из Николаева сообщают о забитых телами военных моргах

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:02

2022-09-02T19:02

эксклюзив

хроники

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О большом количестве погибших военнослужащих заявил бывший замкомандующего украинский Сил специальных операций Сергей Кривонос."Я чётко понимаю, что то, что мы выстояли в феврале, марте и апреле – это как раз не потому, что власть что-то делала, а потому что народ самоорганизовался и делал, не ожидая никаких команд. И это как раз наше большое достижение, и это наше право сказать власти: "А почему же вы ничего не делали, почему десятки, а уже мы понимаем, что сотни тысяч погибших – за что они погибли? Почему они погибли, что вы сделали, чтобы сохранить их жизни и нашу независимость?". Рассказы о том, что это несвоевременно – это попытка замылить память, стереть историю, а как можно стереть кровь погибших, которые уже исчисляются сотнями тысяч. Кто за это будет отвечать?" - заявил Кривонос.Он заявил, что скоро народ Украины "начнёт спрашивать у власти, за что были принесены такие колоссальные жертвы"."Власть успокаивает нас, рассказывает, что все хорошо, но, почему-то хорошо, и мы уже потеряли 20% нашей территории. И для того, чтобы их освободить, ещё не одна сотня тысяч наших граждан погибнет за эту независимость. Это не критика – это наше право, как свободных людей спросить с власти, почему вы до этого допустили, почему вы сделали так, что мы сейчас отвечаем за ваш непрофессионализм и бездеятельность в мягкой формулировке, платим за это собственной кровью. Пусть расскажут это тем, кто уже похоронил своих сыновей – они в это уже не верят, и не поверят никогда. И они будут задавать вопросы тем, кто врет нашим гражданам – в глаза им зададут вопросы, вживую когда-нибудь: "Почему мой сын или муж погиб, а ты остался живым?" Это страшный вопрос, и когда-то его начнут задавать вживую", – подчеркнул Кривонос.В отношении самого Кривоноса украинское Госбюро расследований уже возбудило дело по поводу обороны им аэропорта "Киев" (также известен как "Жуляны" - Ред.). Сам Кривонос считает это дело расправой за критику власти. Примечательно, что в этом же интервью Кривонос предупредил, что следующим власть расправится с главнокомандующим Валерием Залужным.О том, что Украина понесла большие потери в частности недавнего наступления сообщил и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, большие потери ВСУ приводят к уменьшению количеству иностранных наёмников."На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено", — рассказал он на селекторном совещании в Минобороны РФ.Несмотря на такие потери, Украина продолжает продолжает попытки наступления."На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населённый пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несёт значительные потери", — отметил Шойгу.Он также отметил, что ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS."Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS", — рассказал он.Кроме того, он указал, что в августе ВС РФ уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения."Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства", — сказал министр.О потерях, понесённых ВСУ, свидетельствует и ряд других данных. Так, 2 сентября был объявлен на Закарпатье Днём траура.оздно вечером 1 сентября власти Закарпатья объявили следующий день — 2 сентября — Днём траура в регионе."2 сентября на Закарпатье объявили Днём траура по погибшим бойцам 128-й ОГШБр. Вечная память героям!", — указывалось на странице Закарпатской областной военной администрации в соцсетях вечером 1 сентября.Как сообщило украинское государственное новостное агентство "Укринформ", за последние дни на Закарпатье стало известно о семи погибших в боях на юге Украины. Это Роман Грапенюк, Андрей Костик, Василий Попадич с Раховщины, командир разведроты 128-й бригады Василий Бабич из Мукачево, Степан Эпереши и Иван Дрия из Королёва и Михаил Петейчук с Тячевщины.При этом причина, по которой этот день объявили именно сейчас (ранее бригада также несла потери) не указывается, что вызвало у многих подозрение."В Закарпатье 2 сентября объявили днём траура в связи с потерями 128-й горно-пехотной бригады ВСУ, — Закарпатская областная госадминистрация. Как думаете, где погибли эти и другие военнослужащие? На ТВ не расскажут", — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий.Многие обратили внимание на тот факт, что траур объявили спустя несколько дней после того, как Украина попыталась организовать масштабное контрнаступление в Херсонской области.Примечательно, что 30 августа на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о потерях закарпатской бригады."В результате разгрома, проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на николаево-криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери. Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих. При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады", — рассказал тогда Конашенков.Таким образом, объявление 2 сентября Днём траура на Закарпатье является подтверждением правдивости передаваемой Минобороны РФ информации, которую на Украине умалчивают.О больших понесённых потерях украинскими военными сообщают и другие источники.Так, как сообщил мэр освобождённой Снигирёвки Юрий Барбашов, по его данным, городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления украинских войск."Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев", — отметил Барбашов.Он подчеркнул, что попытка наступления была и в районе Снигирёвки."Эта атака, по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее. Ну, и на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигирёвское направление оказалось не главным. Последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ. Насколько мне известно, в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП (больнице скорой медицинской помощи. — Ред.). И всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более двух тысяч раненых", — уточнил мэр.По его словам, данные он получил непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники