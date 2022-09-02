https://ukraina.ru/20220902/1038403843.html

"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео

"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео - 02.09.2022 Украина.ру

"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео

Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T18:11

2022-09-02T18:11

2022-09-02T18:11

видео

армен гаспарян

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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:01:09 – Визит инспекции МАГАТЭ за Запорожскую АЭС. Почему попытка десанта ВСУ захватить АЭС провалилась;05:30 – Почему Зеленский раскритиковал инспекцию МАГАТЭ на Запорожской АЭС? 09:45 - Польша бредит компенсациями за Вторую мировую войну: реакция Германии; 15:10 - Что такое отмена упрощенного визового режима Евросоюза с Россией и на что рассчитывает Запад?17:50 – Правление Михаила Горбачёва: фатальные ошибки.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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