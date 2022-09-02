"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
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"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео
"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео
Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T18:11
2022-09-02T18:11
видео
армен гаспарян
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:01:09 – Визит инспекции МАГАТЭ за Запорожскую АЭС. Почему попытка десанта ВСУ захватить АЭС провалилась;05:30 – Почему Зеленский раскритиковал инспекцию МАГАТЭ на Запорожской АЭС? 09:45 - Польша бредит компенсациями за Вторую мировую войну: реакция Германии; 15:10 - Что такое отмена упрощенного визового режима Евросоюза с Россией и на что рассчитывает Запад?17:50 – Правление Михаила Горбачёва: фатальные ошибки.Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, армен гаспарян, видео
Видео, Армен Гаспарян

"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео

18:11 02.09.2022
 
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Вместе с политологом, публицистом и радиоведущим Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
01:09 – Визит инспекции МАГАТЭ за Запорожскую АЭС. Почему попытка десанта ВСУ захватить АЭС провалилась;
05:30 – Почему Зеленский раскритиковал инспекцию МАГАТЭ на Запорожской АЭС?
09:45 - Польша бредит компенсациями за Вторую мировую войну: реакция Германии;
15:10 - Что такое отмена упрощенного визового режима Евросоюза с Россией и на что рассчитывает Запад?
17:50 – Правление Михаила Горбачёва: фатальные ошибки.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоАрмен Гаспарян
 
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18:11"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео
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