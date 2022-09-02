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"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке - 02.09.2022 Украина.ру
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
2022-09-02T17:40
2022-09-02T17:40
2022-09-02T17:41
новости
обстрелы
новая каховка
херсонская область
всу
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В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены два жилых дома по улице Калинина в частном секторе. На месте происшествия работают пожарные. Одна ракета попала в дом, другая разорвалась у дороги - фасад коттеджа "посекло" осколками. Неподалеку находится церковь.Во вторник, 30 августа украинские войска обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены свыше 20 домов мирных жителей.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обстрелы, новая каховка, херсонская область, всу
Новости, обстрелы, Новая Каховка, Херсонская область, ВСУ
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
17:40 02.09.2022 (обновлено: 17:41 02.09.2022)
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены два жилых дома по улице Калинина в частном секторе. На месте происшествия работают пожарные. Одна ракета попала в дом, другая разорвалась у дороги - фасад коттеджа "посекло" осколками. Неподалеку находится церковь.
"Сколько это будет продолжаться, Владимир Александрович [Зеленский]? Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", - сказал журналистам РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.
Во вторник, 30 августа украинские войска обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены свыше 20 домов мирных жителей.