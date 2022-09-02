"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038400523.html
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке - 02.09.2022 Украина.ру
"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
2022-09-02T17:40
2022-09-02T17:41
новости
обстрелы
новая каховка
херсонская область
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038400071_0:117:1092:731_1920x0_80_0_0_78736e4db7e7f8d9c719dc20752f7a1b.png
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены два жилых дома по улице Калинина в частном секторе. На месте происшествия работают пожарные. Одна ракета попала в дом, другая разорвалась у дороги - фасад коттеджа "посекло" осколками. Неподалеку находится церковь.Во вторник, 30 августа украинские войска обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены свыше 20 домов мирных жителей.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/02/1038400071_87:0:1092:754_1920x0_80_0_0_dedf50f302888b13568e8e9d0646d369.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, обстрелы, новая каховка, херсонская область, всу
Новости, обстрелы, Новая Каховка, Херсонская область, ВСУ

"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке

17:40 02.09.2022 (обновлено: 17:41 02.09.2022)
 
© скриншотОбстрел Новой Каховки 2 сентября
Обстрел Новой Каховки 2 сентября
© скриншот
Читать в
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены два жилых дома по улице Калинина в частном секторе. На месте происшествия работают пожарные. Одна ракета попала в дом, другая разорвалась у дороги - фасад коттеджа "посекло" осколками. Неподалеку находится церковь.

"Сколько это будет продолжаться, Владимир Александрович [Зеленский]? Всех, живущих на территории Украины, прошу: задумайтесь, кого вы поддерживаете. Это террор", - сказал журналистам РИА Новости представитель администрации Новой Каховки Руслан Агаев.

Во вторник, 30 августа украинские войска обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены свыше 20 домов мирных жителей.
 
НовостиобстрелыНовая КаховкаХерсонская областьВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11"Эти гниды живы, потому что победили русские": Гаспарян о претензиях Польши. Видео
18:01Доллар по 50 гривен. Украинской экономики больше не будет
17:55"Он же киевлянин": министр культуры Украины попросил не трогать музей Булгакова в Киеве
17:40"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке
17:21Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября
17:01G7 установит "потолок цен" для российской нефти
16:39"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео
16:34Ростислав Антонов: На освобождённых территориях нужно восстанавливать жильё и готовиться к холодам
16:28Сотни тысяч: украинский генерал назвал число потерь ВСУ
16:24Катастрофический удар по Евросоюзу и глобальной экономике: что говорили об Украине в мире 2 сентября
16:18Евгений Федоров: Мы за восстановление Отечества в границах 1945 года
16:02Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС
16:01Наёмники и штабы, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 сентября
15:41Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
15:14Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины
14:41Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной
14:30Время обмана и больших потрясений. Астрологический прогноз на сентябрь 2022 года
14:28МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
14:25"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины
14:24Был ли Горбачёв хозяином страны? Россияне дали ответ
Лента новостейМолния