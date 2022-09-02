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"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке

"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке - 02.09.2022 Украина.ру

"Это террор": ВСУ нанесли ракетный удар по жилым домам в Новой Каховке

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 2 сентября сообщили представители военно-гражданской администрации Каховского района

2022-09-02T17:40

2022-09-02T17:40

2022-09-02T17:41

новости

обстрелы

новая каховка

херсонская область

всу

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В результате обстрела со стороны ВСУ повреждены два жилых дома по улице Калинина в частном секторе. На месте происшествия работают пожарные. Одна ракета попала в дом, другая разорвалась у дороги - фасад коттеджа "посекло" осколками. Неподалеку находится церковь.Во вторник, 30 августа украинские войска обстреляли Новую Каховку из американской РСЗО HIMARS. В результате обстрела повреждены свыше 20 домов мирных жителей.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обстрелы, новая каховка, херсонская область, всу