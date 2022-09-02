https://ukraina.ru/20220902/1038400276.html

Доллар по 50 гривен. Украинской экономики больше не будет

Доллар по 50 гривен. Украинской экономики больше не будет - 02.09.2022 Украина.ру

Доллар по 50 гривен. Украинской экономики больше не будет

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T18:01

2022-09-02T18:01

2022-09-02T18:48

эксклюзив

экономический кризис

экономика

украина

долги

кривой рог

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Министерство экономики Украины прогнозирует катастрофический спад экономики, которая готова сорваться в штопор.По данным украинских экспертов, уровень безработицы в будущем году составит 28,2%, средняя зарплата опустится ниже планки 500 долларов (18 508 гривен), а курс гривны по отношению к доллару также достигнет символичного антирекорда.«Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен», — сообщает об этом украинское издание «Экономическая правда».В украинском правительстве ожидают, что уровень инфляции достигнет в 2023 году составит 30,6%, что приведет к очередному подорожанию продуктов питания и товаров первой необходимости.Цены вырастут, зарплаты понизятся, работы не будет — и это поставит за черту бедности еще несколько миллионов украинских граждан. Однако президент Владимир Зеленский давно забросил попытки решения болезненных экономических проблем, предпочитая изображать из себя выдающегося непобедимого полководца. А премьер-министр Денис Шмыгаль не скрывает, что рассчитывает только на очередные западные кредиты, которые должны помочь закрыть зияющие дыры в бюджете.Впрочем, как заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устиненко, глобальный дефицит бюджета страны к концу года может составить 50 миллиардов долларов. Такую огромную сумму нельзя будет покрыть никакими финансовыми вливаниями со стороны.Украинцам всегда внушали, что заграница поможет. Однако, согласно данным доклада Института мировой экономики Национальной Академии наук Украины (ИМЭ/IGE), внешние заимствования, гранты, пожертвования, кредиты и прочие виды финансовой помощи в целом покрывают не более 7% затрат украинского бюджета. При этом государственные заимствования для покрытия бюджетного дефицита и погашения государственного долга уже сегодня составили почти половину всех поступлений общего фонда.В свою очередь, бюджетные доходы критически сократились и продолжают снижаться дальше. Как сообщила Счетная палата Украины, недопоступление доходов государственного бюджета Украины составит в текущем году не менее 176 млрд грн. Из-за сворачивания импорта, падения ВВП, ликвидации промышленных предприятий и рабочих мест украинский бюджет уже сейчас недополучил 104 млрд грн, а экономика сократилась на 28,5%. В то же время прямые убытки из-за разрушений объектов хозяйствования превысили $48 млрд — или 1,4 трлн грн.Переводя эти цифры в слова, можно сказать, что впереди грядет обвал, и это понимает даже украинское руководство. Национальный банк Украины обнародовал прогноз, согласно которому экономика страны сократится в этом году на треть. Но эти данные кажутся сейчас излишне оптимистичными, потому что в украинском правительстве называют еще более неутешительные показатели.«По нашим расчетам, по тем макропрогнозам, которые делает министерство экономики, сокращение экономики до конца года может быть на уровне 35−40%», — заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Однако аналитики Всемирного банка полагают, что украинский ВВП снизится на 45,1%, а премьер Шмыгаль пошел еще дальше, допуская, что он упадет сразу на 50%.Спасти ситуацию невозможно. Для этого надо реанимировать разрушенное украинское производство, а, согласно предварительным расчётам Еврокомиссии, на это потребуется не менее $523 млрд. В то же время не менее 36% национального украинского бюджета тратится сейчас на войну, а экономика и социальная сфера финансируется правительством по остаточному принципу. Так что о реальном восстановлении утраченных промышленных активов речь сейчас в принципе не идет.Больше того, Украина может лишиться последних промышленных предприятий, которые пока еще платят налоги в ее бюджет. Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» оказалась сейчас на грани полной остановки из-за блокады портов и активизации боевых действий в районе Кривого Рога.Как пишет сегодня Financial Times со ссылкой на топ-менеджера «АрселорМиттал» Марио Лонгобардо, транспортировка металлопродукции через страны Европы по суше оказалась для компании нерентабельной, а других логистических схем поставок, которые позволили бы сохранить прибыль, на сегодня не существует.«Компания не может поддерживать 26 тысяч сотрудников вечно», — сказал Лонгобардо в комментарии деловому изданию, прямо намекая на будущие увольнения. На «АрселорМиттал Кривой Рог» уже сейчас работает всего лишь одна доменная печь из четырех, а сотрудники компании остаются в вынужденном простое, получая урезанные зарплаты. А если предприятие полностью остановится, Кривой Рог ожидает настоящий коллапс.Впереди маячит зима, к которой практически не готовятся — потому что правительство сосредоточено на финансировании вооруженных сил Украины. В компании «Нафтогаз» предупредили: из-за предстоящего сложного отопительного сезона граждане должны запастись теплыми вещами. Потому что тепло и свет будут через несколько месяцев далеко не у каждого жителя.«Это действительно будет очень сложная зима. Могут быть временные прерывания электроснабжения и поставок тепла, поэтому для того, чтобы не замерзнуть зимой, действительно теплые вещи не помешают», — рассказал об этом советник главы украинской компании Алексей Рябчин.По его словам, украинцам необходимо заблаговременно отыскать ближайшие пункты обогрева. И это хороший совет, потому что глава комитета по вопросам ЖКХ при киевском горсовете Олег Попенко уже признал, что температура отопления в многоквартирных домах на территории Украины в самой благоприятной ситуации будет достигать предстоящей зимой отметки 16 градусов. Хотя в реальности она будет еще ниже.«Ни один из чиновников не сказал, что потери тепла в многоквартирном доме составляют 40-50%, и в 90% домов не может быть одинаковой температуры на этажах. И если на входе будет теплоноситель соответствовать 16-18 градусам в квартирах, то на выходе он будет 12-14», — сказал об этом Попенко.С этим согласен министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, который сказал, что страну ожидает «сверхсложная зима» по причине прогнозируемой нехватки тепла и света. При этом курирующий социальную сферу чиновник не представил обществу никакого антикризисного плана, направленного на то, чтобы обогреть украинских граждан. Очевидно, потому, что такого плана на сегодня не существует.А через какое-то время экспертам придется признать, что у Украины практически не осталось реальной национальной экономики, которую пытаются заменить бесконечными кредитными влияниями, прикрывая это нарастающим потоком патриотической пропаганды.

https://ukraina.ru/20220813/1037591238.html

https://ukraina.ru/20211217/1032901886.html

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2022

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, экономический кризис, экономика, украина, долги, кривой рог