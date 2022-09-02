Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру
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Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября
Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру
Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября
Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T17:21
2022-09-02T18:14
эксклюзив
николаев
контрнаступление
всу
украина
россия
харьков
херсон
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России нужно отрезать Украину от Чёрного моря, а Киеву важно показать западным донорам, что переданное ими оружие приносит хоть какой-то результат.Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 2 сентября.«Нужно обязательно дойти до Южного Буга и форсировать его»Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по авантюрному пути, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.По его словам, любому военному эксперту понятно: даже если бы Украина смогла что-то захватить, она не смогла бы обеспечить подвоз горючего и боеприпасов в открытой местности — это невозможно.Также Евсеев ответил на вопрос, будет ли Россия контратаковать, в частности, на николаевском направлении.«Наших резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления. Это хорошо подготовленные, мотивированные и вооруженные люди. Их готовили не менее трех месяцев.Это новые силы, но среди них много участников боевых действий с большим опытом. Это позволяет нам провести масштабную наступательную операцию. Вопрос в том, насколько нам это нужно», — отметил эксперт.Он уверен, что нужно освобождать Николаев: «Для этого нам обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его. Город нельзя освобождать только с одной стороны Южного Буга. Он должен быть полностью окружен и блокирован. Как с земли, так и с моря».«Я очень надеюсь, что часть сил будет задействована для выхода на Южный Буг и форсирования его. Другая часть может быть использована для ускорения для наступления, которое идет не только в Донбассе.Мы об этом мало говорим, но идет наступление в Харьковской области, и на севере, и в районе Изюма.Конечно, нам нужно освобождать Донбасс. Но в условиях сплошной городской застройки не нужно очень много войск. Там нужно много артиллерии и спецназа. А для наступления на юге нужна пехота. Нам нужно отрезать Киев от Черного моря», — заявил Евсеев.Он пояснил, что для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Черному морю является чрезвычайно важным: потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украиной со стороны США.«Вообще, Николаев нужно брать так, чтобы на его примере показать, что сопротивление ВСУ бессмысленно и что Россия не собирается уничтожать город», — сказал военный эксперт.Показательное контрнаступлениеДепутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал возможное наступление ВСУ на Харьковском направлении.Килинкаров заявил, что любое украинское контрнаступление — это требование западных партнеров к Украине.«Оно заключается в том, что Запад вкладывает огромные финансовые ресурсы — с начала СВО Украина получила уже порядка 17,5 миллиарда долларов. Это огромная сумма для Украины.Запад требует от Украины: слушайте, мы вкладываем в вас огромные финансы, мы даем вам столько оружия, значит, вы нам обязаны продемонстрировать успех в поле. То есть победить русских на поле боя», — сообщил политик.Также, продолжил Килинкаров, у Украины есть и другая цель: на 8 сентября намечен «новый Рамштайн» — новая конференция доноров Украины, которые должны будут помочь Киеву вооружением и финансами.«К этой дате спонсоры хотят видеть какой-то результат — Украина должна предоставить определенный отчет о практических действиях, направленных на реализацию тех целей и задач, которые поставил Запад.И вот с этим контрнаступлением они хотят прийти к этому Рамштайну. То есть, возможно, будет еще и Харьковское направление.На фоне всего этого, потери ВСУ, потери тяжелой техники — это не имеет никакого значения. Значение имеет сам факт состоявшегося контрнаступления, сам факт желания Украины освобождать военным путем. И требования со стороны Украины дать очередной транш: финансовый и вооружения», — заявил экс-депутат Рады.
https://ukraina.ru/20220902/1038353658.html
https://ukraina.ru/20220902/1038366712.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, николаев, контрнаступление, всу, украина, россия, харьков, херсон
Эксклюзив, Николаев, контрнаступление, ВСУ, Украина, Россия, Харьков, Херсон

Взятие Николаева, зачем Украине контрнаступление. О чём говорили эксперты 2 сентября

17:21 02.09.2022 (обновлено: 18:14 02.09.2022)
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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России нужно отрезать Украину от Чёрного моря, а Киеву важно показать западным донорам, что переданное ими оружие приносит хоть какой-то результат.
Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 2 сентября.
«Нужно обязательно дойти до Южного Буга и форсировать его»
Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по авантюрному пути, говорит военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.
По его словам, любому военному эксперту понятно: даже если бы Украина смогла что-то захватить, она не смогла бы обеспечить подвоз горючего и боеприпасов в открытой местности — это невозможно.
Также Евсеев ответил на вопрос, будет ли Россия контратаковать, в частности, на николаевском направлении.
«Наших резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления. Это хорошо подготовленные, мотивированные и вооруженные люди. Их готовили не менее трех месяцев.
Это новые силы, но среди них много участников боевых действий с большим опытом. Это позволяет нам провести масштабную наступательную операцию. Вопрос в том, насколько нам это нужно», — отметил эксперт.
Владимир Евсеев интервью
07:15
Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса
Он уверен, что нужно освобождать Николаев: «Для этого нам обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его. Город нельзя освобождать только с одной стороны Южного Буга. Он должен быть полностью окружен и блокирован. Как с земли, так и с моря».
«Я очень надеюсь, что часть сил будет задействована для выхода на Южный Буг и форсирования его. Другая часть может быть использована для ускорения для наступления, которое идет не только в Донбассе.
Мы об этом мало говорим, но идет наступление в Харьковской области, и на севере, и в районе Изюма.
Конечно, нам нужно освобождать Донбасс. Но в условиях сплошной городской застройки не нужно очень много войск. Там нужно много артиллерии и спецназа. А для наступления на юге нужна пехота. Нам нужно отрезать Киев от Черного моря», — заявил Евсеев.
Он пояснил, что для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Черному морю является чрезвычайно важным: потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украиной со стороны США.
«Вообще, Николаев нужно брать так, чтобы на его примере показать, что сопротивление ВСУ бессмысленно и что Россия не собирается уничтожать город», — сказал военный эксперт.
Показательное контрнаступление
Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров прокомментировал возможное наступление ВСУ на Харьковском направлении.
Килинкаров заявил, что любое украинское контрнаступление — это требование западных партнеров к Украине.
«Оно заключается в том, что Запад вкладывает огромные финансовые ресурсы — с начала СВО Украина получила уже порядка 17,5 миллиарда долларов. Это огромная сумма для Украины.
Запад требует от Украины: слушайте, мы вкладываем в вас огромные финансы, мы даем вам столько оружия, значит, вы нам обязаны продемонстрировать успех в поле. То есть победить русских на поле боя», — сообщил политик.
Спиридон Килинкаров интервью
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Спиридон Килинкаров: Не думаю, что директор МАГАТЭ круче Папы Римского
Также, продолжил Килинкаров, у Украины есть и другая цель: на 8 сентября намечен «новый Рамштайн» — новая конференция доноров Украины, которые должны будут помочь Киеву вооружением и финансами.
«К этой дате спонсоры хотят видеть какой-то результат — Украина должна предоставить определенный отчет о практических действиях, направленных на реализацию тех целей и задач, которые поставил Запад.
И вот с этим контрнаступлением они хотят прийти к этому Рамштайну. То есть, возможно, будет еще и Харьковское направление.
На фоне всего этого, потери ВСУ, потери тяжелой техники — это не имеет никакого значения. Значение имеет сам факт состоявшегося контрнаступления, сам факт желания Украины освобождать военным путем. И требования со стороны Украины дать очередной транш: финансовый и вооружения», — заявил экс-депутат Рады.
 
ЭксклюзивНиколаевконтрнаступлениеВСУУкраинаРоссияХарьковХерсон
 
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