https://ukraina.ru/20220902/1038397773.html

G7 установит "потолок цен" для российской нефти

G7 установит "потолок цен" для российской нефти - 02.09.2022 Украина.ру

G7 установит "потолок цен" для российской нефти

Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) введут запрет на транспортировку российской нефти по морю, если цены будут превышать установленные коалицией "потолок". Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном 2 сентября на сайте британского правительства

2022-09-02T17:01

2022-09-02T17:01

2022-09-02T17:01

новости

g7

транспортировка

море

нефть

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Первоначально "потолок цен" установят, учитывая технические параметры, а затем и мнение стран-участниц ценовой блокады.В G7 таким образом рассчитывают сократить доходы России и ее возможности финансировать специальную военную операцию на Украине. Ограничение основывается на шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза.Министры призвали создать широкую коалицию из стран-импортеров российской нефти и нефтепродуктов, которые могли бы разработать "потолок цен". Нефтедобывающие страны - к увеличению добычи в условиях дефицита предложения.

https://ukraina.ru/20220901/1038315110.html

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новости, g7, транспортировка , море, нефть