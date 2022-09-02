G7 установит "потолок цен" для российской нефти
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) введут запрет на транспортировку российской нефти по морю, если цены будут превышать установленные коалицией "потолок". Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном 2 сентября на сайте британского правительства
Первоначально "потолок цен" установят, учитывая технические параметры, а затем и мнение стран-участниц ценовой блокады.
"Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру — предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены, определяемой широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих потолок цен", - говорится в заявлении.
В G7 таким образом рассчитывают сократить доходы России и ее возможности финансировать специальную военную операцию на Украине. Ограничение основывается на шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза.
Министры призвали создать широкую коалицию из стран-импортеров российской нефти и нефтепродуктов, которые могли бы разработать "потолок цен". Нефтедобывающие страны - к увеличению добычи в условиях дефицита предложения.
Вчера, 09:00Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефтьВашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер