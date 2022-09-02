G7 установит "потолок цен" для российской нефти - 02.09.2022 Украина.ру
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G7 установит "потолок цен" для российской нефти
G7 установит "потолок цен" для российской нефти - 02.09.2022 Украина.ру
G7 установит "потолок цен" для российской нефти
Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) введут запрет на транспортировку российской нефти по морю, если цены будут превышать установленные коалицией "потолок". Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном 2 сентября на сайте британского правительства
2022-09-02T17:01
2022-09-02T17:01
новости
g7
транспортировка
море
нефть
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Первоначально "потолок цен" установят, учитывая технические параметры, а затем и мнение стран-участниц ценовой блокады.В G7 таким образом рассчитывают сократить доходы России и ее возможности финансировать специальную военную операцию на Украине. Ограничение основывается на шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза.Министры призвали создать широкую коалицию из стран-импортеров российской нефти и нефтепродуктов, которые могли бы разработать "потолок цен". Нефтедобывающие страны - к увеличению добычи в условиях дефицита предложения.
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новости, g7, транспортировка , море, нефть
Новости, G7, транспортировка , море, нефть

G7 установит "потолок цен" для российской нефти

17:01 02.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Министры финансов стран "Большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) введут запрет на транспортировку российской нефти по морю, если цены будут превышать установленные коалицией "потолок". Об этом говорится в совместном заявлении министров, опубликованном 2 сентября на сайте британского правительства
Первоначально "потолок цен" установят, учитывая технические параметры, а затем и мнение стран-участниц ценовой блокады.
"Мы подтверждаем наше совместное политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру — предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже цены, определяемой широкой коалицией стран, придерживающихся и реализующих потолок цен", - говорится в заявлении.
В G7 таким образом рассчитывают сократить доходы России и ее возможности финансировать специальную военную операцию на Украине. Ограничение основывается на шестом пакете антироссийских санкций Евросоюза.
Министры призвали создать широкую коалицию из стран-импортеров российской нефти и нефтепродуктов, которые могли бы разработать "потолок цен". Нефтедобывающие страны - к увеличению добычи в условиях дефицита предложения.
Вашингтон. Белый дом - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 09:00
Белый дом объяснил цель установления ценового потолка на российскую нефтьВашингтон уверен, что ценовой потолок на российскую нефть не только ограничит доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но и приведет к снижению общемировых цен. Об этом 31 августа на регулярном брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
 
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