"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
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"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео
"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео - 02.09.2022 Украина.ру
"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что покажет визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и что это даст... Украина.ру, 02.09.2022
2022-09-02T16:39
2022-09-02T16:39
видео
ростислав ищенко
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что покажет визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и что это даст России, что означает ужесточение визового режима с Евросоюзом, а также о роли Горбачёва в распаде СССР:01:12 – Попытки Киева сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, цели визита и последствия;09:04 - Что означает отмена упрощенного визового режима с ЕС;17:30 – Смерть Горбачёва: можно ли было спасти СССР?19:00 – О главной ошибке Горбачёва;28:10 – Украинский союз писателей призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Почему на Украине объявили войну писателю?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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видео, ростислав ищенко, видео
Видео, Ростислав Ищенко

"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео

16:39 02.09.2022
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что покажет визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и что это даст России, что означает ужесточение визового режима с Евросоюзом, а также о роли Горбачёва в распаде СССР:
01:12 – Попытки Киева сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, цели визита и последствия;
09:04 - Что означает отмена упрощенного визового режима с ЕС;
17:30 – Смерть Горбачёва: можно ли было спасти СССР?
19:00 – О главной ошибке Горбачёва;
28:10 – Украинский союз писателей призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Почему на Украине объявили войну писателю?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
 
ВидеоРостислав Ищенко
 
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