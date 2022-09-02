https://ukraina.ru/20220902/1038397243.html

"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео

"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео - 02.09.2022 Украина.ру

"Для меня это было шоком": Ищенко о роковой ошибке Горбачёва. Видео

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что покажет визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и что это даст... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T16:39

2022-09-02T16:39

2022-09-02T16:39

видео

ростислав ищенко

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, что покажет визит инспекции МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и что это даст России, что означает ужесточение визового режима с Евросоюзом, а также о роли Горбачёва в распаде СССР:01:12 – Попытки Киева сорвать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, цели визита и последствия;09:04 - Что означает отмена упрощенного визового режима с ЕС;17:30 – Смерть Горбачёва: можно ли было спасти СССР?19:00 – О главной ошибке Горбачёва;28:10 – Украинский союз писателей призвал закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве. Почему на Украине объявили войну писателю?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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