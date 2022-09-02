https://ukraina.ru/20220902/1038394497.html

Наёмники и штабы, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 сентября

Наёмники и штабы, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру

Наёмники и штабы, потери ВСУ. Главное на Украине на 16:00 2 сентября

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о снижении потока наёмников на Украину, а также об уничтожении штабов ВСУ. Украинские военные продолжают нести потери

2022-09-02T16:01

2022-09-02T16:01

2022-09-02T16:34

хроники

эксклюзив

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Своё заявление Шойгу сделал на селекторном совещании в Минобороны.«На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наёмников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти три тысячи (2 831) боевиков уничтожено. Продолжим освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность Российской Федерации», — сказал он.При этом министр обороны подчеркнул, что Украина, несмотря на это, продолжает попытки наступления.«На херсонско-николаевском направлении в районе Александровки наши войска вышли к административной границе Николаевской области. Освобожден населённый пункт Благодатное. Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», — отметил Шойгу.Он также указал, что ВС РФ и НМ ДНР и ЛНР взломали украинскую эшелонированную систему обороны украинских военных.«За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пе‌ски. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», — рассказал Шойгу.Он также отметил, что ПВО России перехватила за август в рамках спецоперации 226 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.«Сбито 19 самолётов, шесть вертолётов и 188 беспилотных летательных аппаратов, перехвачено 226 реактивных снарядов HIMARS», — рассказал он.Кроме того, он указал, что в августе ВС РФ уничтожили 174 украинских штаба до бригадного звена и более 600 единиц тяжелого вооружения.«Продолжаем наносить высокоточные удары по важным военным объектам Украины. За последний месяц поражены 174 пункта управления бригадного и батальонного звеньев, уничтожена 601 единица тяжелого вооружения и артиллерийских систем, в основном западного производства», — сказал министр.При этом Шойгу обратил внимание на происходящее на Запорожской атомной электростанции.«Нанося удары по объектам атомной станции, Киев создаёт реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе. По международному праву это не что иное, как ядерный терроризм», — отметил глава Минобороны России.Он добавил, что, несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются. Вчера войска Украины обстреляли не только Запорожскую АЭС, но и маршрут передвижения членов миссии.Шойгу заявил, что США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя безрассудные действия Украины. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС.«Рассчитываем, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ будут доведены до мировой общественности», — отметил министр обороны России.Он подчеркнул, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти.Потери УкраиныДнём 2 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении. Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят значительные потери подразделениям и резервам украинских войск. Всего за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 других боевых бронированных машин, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 330 военнослужащих. Взято в плен два боевика», — заявил Конашенков.В районе населённого пункта Андреевка Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25 и один истребитель МиГ-29, переоборудованный для применения американских противолокационных ракет HARM.«Высокоточным оружием ВКС России за сутки поражены: пункт временной дислокации 17-й танковой бригады в районе населённого пункта Березнеговатое, а также ангары с вооружением и военной техникой 46-й аэромобильной бригады в районе Белая Криница Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и до 10 единиц военной техники», — рассказал представитель Минобороны России.Кроме того, восточнее населённого пункта Михайловка Донецкой Народной Республики был уничтожен командный состав 56-й мотопехотной бригады. В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, ещё 31 военнослужащий ранен.«В связи с большими потерями личный состав подразделений 110-й механизированной бригады, занимавший позиции в районах населённых пунктов Авдеевка и Опытное Донецкой Народной Республики отказался от выполнения боевых задач и оставил позиции. Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 60-й пехотной бригады в районе населённых пунктов Добрянка и Нововоронцовка Херсонской области уничтожено более 30 и ранено до 15 националистов», — заявил Конашенков.Продолжалось нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.«За сутки поражены: взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" в районе населённого пункта Новомарьевка Николаевской области, восемь пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Дачное Харьковской области, Александровка, Артёмовск и Константиновка Донецкой Народной Республики, Верхняя Терса Запорожской области, Белая Криница, Великое Артаково и Баштанка Николаевской области, а также 42 артиллерийских подразделения, живая сила и украинская военная техника в 134 районах», — заявил Конашенков.Также было уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Харьков, Циркуны и Андреевка Харьковской области, Северск, Соледар Донецкой Народной Республики и Доброе Николаевской области. В районе населённого пункта Воскресенк Донецкой Народной Республики была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито двенадцать беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Яковенково, Борщевка Харьковской области, Благодатное, Стыла и Валерьяновка Донецкой Народной Республики, Нестерянка, Копани Запорожской области, а также Зеленый Гай Херсонской области. В районе Новой Каховки Херсонской области сбита противолокационная ракета HARM производства США. Кроме того, перехвачены 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Стыла Донецкой Народной Республики, Херсон, Берислав и Новая Каховка Херсонской области», — отметил Конашенков.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 283 самолёта, 151 вертолёт, 1864 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4711 танков и других боевых бронированных машин, 823 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3364 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 5217 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ukraina.ru/20220902/1038367518.html

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https://ukraina.ru/20220901/1038336797.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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