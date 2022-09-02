Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС
© AP / Efrem Lukatsky Зеленский
© AP / Efrem Lukatsky
Украина могла бы стать "зеленым энергохабом" для Европы, если бы продавала электричество Евросоюзу и дальше. Об этом 2 сентября заявил на экономическом форуме "Амброзетти" Владимир Зеленский
Пока Россия увеличивает дефицит газа на рынке и цены, Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, заявил Зеленский. А чтобы продавать электричество в Евросоюз, нужна Запорожская АЭС (ЗАЭС).
"Для этого важно, чтобы Запорожская станция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. Российское присутствие на станции значительно ослабляет нашу возможность помочь Европе в энергосфере", - сказал Зеленский.
Украина может продавать столько электроэнергии, сколько потребуется для стабилизации энергопотребления Евросоюза, заявил Зеленский. По его словам, сейчас Киев может перекрыть как минимум 8% потребления электричества Италией.
25 августа, 09:41Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕСВ случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости