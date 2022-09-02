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Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС

Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС - 02.09.2022 Украина.ру

Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС

Украина могла бы стать "зеленым энергохабом" для Европы, если бы продавала электричество Евросоюзу и дальше. Об этом 2 сентября заявил на экономическом форуме "Амброзетти" Владимир Зеленский

2022-09-02T16:02

2022-09-02T16:02

2022-09-02T16:02

новости

владимир зеленский

запорожская аэс

продажа

электроэнергия

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Пока Россия увеличивает дефицит газа на рынке и цены, Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, заявил Зеленский. А чтобы продавать электричество в Евросоюз, нужна Запорожская АЭС (ЗАЭС). Украина может продавать столько электроэнергии, сколько потребуется для стабилизации энергопотребления Евросоюза, заявил Зеленский. По его словам, сейчас Киев может перекрыть как минимум 8% потребления электричества Италией.

https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html

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новости, владимир зеленский, запорожская аэс, продажа, электроэнергия