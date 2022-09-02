Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
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Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС
Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС
Украина могла бы стать "зеленым энергохабом" для Европы, если бы продавала электричество Евросоюзу и дальше. Об этом 2 сентября заявил на экономическом форуме "Амброзетти" Владимир Зеленский
2022-09-02T16:02
2022-09-02T16:02
новости
владимир зеленский
запорожская аэс
продажа
электроэнергия
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Пока Россия увеличивает дефицит газа на рынке и цены, Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, заявил Зеленский. А чтобы продавать электричество в Евросоюз, нужна Запорожская АЭС (ЗАЭС). Украина может продавать столько электроэнергии, сколько потребуется для стабилизации энергопотребления Евросоюза, заявил Зеленский. По его словам, сейчас Киев может перекрыть как минимум 8% потребления электричества Италией.
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новости, владимир зеленский, запорожская аэс, продажа, электроэнергия
Новости, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, продажа, электроэнергия

Зеленский признался, для чего ему нужна Запорожская АЭС

16:02 02.09.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky Зеленский
 Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP / Efrem Lukatsky
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Украина могла бы стать "зеленым энергохабом" для Европы, если бы продавала электричество Евросоюзу и дальше. Об этом 2 сентября заявил на экономическом форуме "Амброзетти" Владимир Зеленский
Пока Россия увеличивает дефицит газа на рынке и цены, Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС, заявил Зеленский. А чтобы продавать электричество в Евросоюз, нужна Запорожская АЭС (ЗАЭС).
"Для этого важно, чтобы Запорожская станция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети. Российское присутствие на станции значительно ослабляет нашу возможность помочь Европе в энергосфере", - сказал Зеленский.
Украина может продавать столько электроэнергии, сколько потребуется для стабилизации энергопотребления Евросоюза, заявил Зеленский. По его словам, сейчас Киев может перекрыть как минимум 8% потребления электричества Италией.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 09:41
Рогов рассказал, как обстрелы ЗАЭС Украиной грозят срывом поставок электричества в ЕСВ случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ будет нарушен энергетический баланс на Украине, и это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза, сказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости
 
НовостиВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСпродажаэлектроэнергия
 
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