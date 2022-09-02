https://ukraina.ru/20220902/1038393969.html

Катастрофический удар по Евросоюзу и глобальной экономике: что говорили об Украине в мире 2 сентября

Катастрофический удар по Евросоюзу и глобальной экономике: что говорили об Украине в мире 2 сентября - 02.09.2022 Украина.ру

Катастрофический удар по Евросоюзу и глобальной экономике: что говорили об Украине в мире 2 сентября

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T16:24

2022-09-02T16:24

2022-09-02T17:04

эксклюзив

украина

малайзия

венгрия

петер сийярто

ес

экономический кризис

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Взгляд старейшейго политика мира на украинский конфликтСтарейший политик мира, депутат парламента Малайзии Махатхир Мохамад, почти 24 года возглавлявший правительство страны, в серии публикаций в Twitter поддержал позицию России в текущей геополитической ситуации.Он резко осудил милитаризм и политический эгоизм стран Запада, подчеркнув, что те «прославляют войны, празднуют убийства, делают убийц героями; награждают их, устанавливают им статуи и разрабатывают сложные церемонии в их память, а также готовятся к войнам, постоянно изобретают новое оружие, которое более эффективно убивает людей».По словам Махатхира Мохамада, вместо того, чтобы после окончания многолетней холодной войны распустить НАТО, западные державы убедили бывших членов Организации Варшавского договора присоединиться к Североатлантическому альянсу и Евросоюзу, но Россию не пригласили — она осталась потенциальным врагом.«Идея, видимо, заключалась в том, чтобы спровоцировать Россию. Украина собиралась присоединиться к НАТО, прекрасно зная, что Россия будет чувствовать угрозу, потому что Украина — её сосед», — отмечает малазийский политик.При этом, обращает внимание Мохамад, НАТО так и не приняло Украину в свои ряды, однако продолжало провоцировать Россию, что в конечном итоге и привело к нынешнему конфликту. Сейчас Запад оказывает Киеву поддержку только деньгами и поставками оружия.«Ни один солдат НАТО не погиб, и страны НАТО не пострадали. Это лучшая из европейских стратегий — проводить действия, практически равносильные прокси-войне», — подытожил бывший премьер-министр Малайзии.Украина положила конец европейскому экономическому благополучиюМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на саммите «Открытые Балканы» в Белграде рассказал о влиянии украинского кризиса на Европейский союз.«Истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — сказал Сийярто.Санкции, введённые западными странами против РФ, нарушили устоявшиеся логистические цепочки, создали проблемы для поставок российской сельхозпродукции на мировые рынки, подстегнули инфляцию до рекордных показателей. И, главное, спровоцировали многократный рост стоимости энергоресурсов, а, соответственно, и бензина, отопления, тарифов на коммунальные услуги.«Конфликт на Украине, его экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения — всё это привело к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза», — констатировал Сийярто.Дипломат призвал проводить обсуждения на тему, как избежать последствий этого конфликта, «чтобы он не стал фатальным для континента».Украина до мировой рецессии доведётВпрочем, ситуация на Украине имеет последствия гораздо большего масштаба и не ограничиваются только Евросоюзом.«В настоящее время в мировой экономике уже наблюдается тенденция стагфляции с высокой инфляцией, высоким долгом, высокими процентными ставками и низким ростом. Если российско-украинский конфликт будет расширяться и приобретет затяжной характер, это неизбежно ещё больше усугубит дефицит энергоресурсов и продовольствия в мире, а затем вызовет глобальный экономический кризис не меньших масштабов, чем в 2008 году», — предупреждает И Сяочжунь, занимавший посты заместителя главы ВТО и заместителя министра коммерции Китая.Мировой финансовый кризис 2008 года, отправной точкой которого считается банкротство одного из ведущих инвестиционных банков США Lehman Brothers, по масштабам уступал только Великой депрессии 1929—1933 годов: сильное снижение основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой впоследствии переросло в глобальную рецессию.Чтобы не допустить повторения ситуации 14-летней давности, Сяочжунь предлагает: «Все страны, и в особенности крупные державы, должны отказаться от менталитета холодной войны и игры с нулевой суммой, и путём укрепления многостороннего сотрудничества в рамках G20 и Бреттон-Вудской системы выстраивать больше мостов, чтобы заново воссоединить уже серьёзно расколотый и фрагментированный мир».

https://ukraina.ru/20220827/1038156372.html

https://ukraina.ru/20220614/1034151808.html

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2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, малайзия, венгрия, петер сийярто, ес, экономический кризис