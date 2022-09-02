Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления - 02.09.2022 Украина.ру
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Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления - 02.09.2022 Украина.ру
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 56 единиц техники, погибли более 330 военнослужащих. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны России
2022-09-02T15:41
2022-09-02T15:41
новости
минобороны
всу
потери
танки
контрнаступление
украина
россия
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Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам украинских войск. В Херсонской области сбили два украинских штурмовика и один истребитель. В районе сел Добрянка и Нововоронцовка уничтожили более 30 украинских боевиков, ранены 15. В районе Новой Каховки сбита противолокационная американская ракета HARM.В Николаевской области уничтожили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Потери ВСУ за сутки:
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, минобороны, всу, потери, танки, контрнаступление, украина, россия
Новости, Минобороны, ВСУ, потери, танки, контрнаступление, Украина, Россия

Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления

15:41 02.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийВСУ окоп военнослужащий украинский оружие
ВСУ окоп военнослужащий украинский оружие - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 56 единиц техники, погибли более 330 военнослужащих. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны России
Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам украинских войск.
В Херсонской области сбили два украинских штурмовика и один истребитель. В районе сел Добрянка и Нововоронцовка уничтожили более 30 украинских боевиков, ранены 15. В районе Новой Каховки сбита противолокационная американская ракета HARM.
В Николаевской области уничтожили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
Потери ВСУ за сутки:
  • 13 танков,
  • 19 боевых машин пехоты,
  • 12 бронированных машин,
  • 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами,
  • более 330 военнослужащих.
 
НовостиМинобороныВСУпотеританкиконтрнаступлениеУкраинаРоссия
 
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