https://ukraina.ru/20220902/1038393186.html
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления - 02.09.2022 Украина.ру
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 56 единиц техники, погибли более 330 военнослужащих. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны России
2022-09-02T15:41
2022-09-02T15:41
2022-09-02T15:41
новости
минобороны
всу
потери
танки
контрнаступление
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307429_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4b06f17154469be7ff367fd0952ba1a4.jpg
Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам украинских войск. В Херсонской области сбили два украинских штурмовика и один истребитель. В районе сел Добрянка и Нововоронцовка уничтожили более 30 украинских боевиков, ранены 15. В районе Новой Каховки сбита противолокационная американская ракета HARM.В Николаевской области уничтожили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Потери ВСУ за сутки:
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/74/1034307429_99:0:1236:853_1920x0_80_0_0_f5164c793e1b1954ce85e7043d2e5b78.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны, всу, потери, танки, контрнаступление, украина, россия
Новости, Минобороны, ВСУ, потери, танки, контрнаступление, Украина, Россия
Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления
Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 56 единиц техники, погибли более 330 военнослужащих. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны России
Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам украинских войск.
В Херсонской области сбили два украинских штурмовика и один истребитель. В районе сел Добрянка и Нововоронцовка уничтожили более 30 украинских боевиков, ранены 15. В районе Новой Каховки сбита противолокационная американская ракета HARM.
В Николаевской области уничтожили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.
—13 танков,
—19 боевых машин пехоты,
—12 бронированных машин,
—11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами,
—более 330 военнослужащих.