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Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления

Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления - 02.09.2022 Украина.ру

Еще три сотни украинских военных были уничтожены в ходе попыток контрнаступления

Украинские войска продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. За сутки ВСУ потеряли 56 единиц техники, погибли более 330 военнослужащих. Об этом 2 сентября сообщили в Минобороны России

2022-09-02T15:41

2022-09-02T15:41

2022-09-02T15:41

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Авиация ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят удары по подразделениям и резервам украинских войск. В Херсонской области сбили два украинских штурмовика и один истребитель. В районе сел Добрянка и Нововоронцовка уничтожили более 30 украинских боевиков, ранены 15. В районе Новой Каховки сбита противолокационная американская ракета HARM.В Николаевской области уничтожили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады, ангары с вооружением и техникой 46-й аэромобильной бригады ВСУ.Потери ВСУ за сутки:

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны, всу, потери, танки, контрнаступление, украина, россия