Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины - 02.09.2022 Украина.ру
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Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины
Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины - 02.09.2022 Украина.ру
Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины
Правительство России подготовило документы для оформления социальной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, с Украины и лицам без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 2 сентября
2022-09-02T15:14
2022-09-02T15:15
новости
беженцы
лднр
украина
выплаты
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Российские регионы получат из федерального бюджета денежные средства на социальную помощь беженцам из ЛДНР и с Украины. В правительстве России определили порядок и правила предоставления помощи. "На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 млрд рублей", - сказал Мишустин. Ежемесячные пособия:Пенсионеры и инвалиды, единственный родитель (на каждого ребенка) - 10 тыс. руб.,Инвалиды I группы, дети-инвалиды и лица, достигшие совершеннолетия - дополнительно по 3 тыс. руб.,Ветераны Великой Отечественной войны - 5 тыс. руб.,Семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками в возрасте до 23 лет - 4 тыс. руб. на каждого ребенка,Несовершеннолетний ребенок под опекой - 15 тыс. руб.Кроме этого, предусмотрены единовременные пособия беременным и при рождении ребенка.
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новости, беженцы, лднр, украина, выплаты
Новости, беженцы, ЛДНР, Украина, выплаты

Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины

15:14 02.09.2022 (обновлено: 15:15 02.09.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПрибытие украинских беженцев в Тамбов
Прибытие украинских беженцев в Тамбов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Правительство России подготовило документы для оформления социальной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, с Украины и лицам без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 2 сентября
Российские регионы получат из федерального бюджета денежные средства на социальную помощь беженцам из ЛДНР и с Украины. В правительстве России определили порядок и правила предоставления помощи.
"На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.
Ежемесячные пособия:
Пенсионеры и инвалиды, единственный родитель (на каждого ребенка) - 10 тыс. руб.,
Инвалиды I группы, дети-инвалиды и лица, достигшие совершеннолетия - дополнительно по 3 тыс. руб.,
Ветераны Великой Отечественной войны - 5 тыс. руб.,
Семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками в возрасте до 23 лет - 4 тыс. руб. на каждого ребенка,
Несовершеннолетний ребенок под опекой - 15 тыс. руб.
Кроме этого, предусмотрены единовременные пособия беременным и при рождении ребенка.
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Заголовок открываемого материала
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15:14Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины
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