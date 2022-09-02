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Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины

Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины - 02.09.2022 Украина.ру

Правительство России выделит 10,5 млрд рублей на выплаты беженцам из ЛДНР и с Украины

Правительство России подготовило документы для оформления социальной помощи беженцам из Донецкой и Луганской Народных Республик, с Украины и лицам без гражданства. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства 2 сентября

2022-09-02T15:14

2022-09-02T15:14

2022-09-02T15:15

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Российские регионы получат из федерального бюджета денежные средства на социальную помощь беженцам из ЛДНР и с Украины. В правительстве России определили порядок и правила предоставления помощи. "На решение этой задачи в текущем году направим около 10,5 млрд рублей", - сказал Мишустин. Ежемесячные пособия:Пенсионеры и инвалиды, единственный родитель (на каждого ребенка) - 10 тыс. руб.,Инвалиды I группы, дети-инвалиды и лица, достигшие совершеннолетия - дополнительно по 3 тыс. руб.,Ветераны Великой Отечественной войны - 5 тыс. руб.,Семьи с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками в возрасте до 23 лет - 4 тыс. руб. на каждого ребенка,Несовершеннолетний ребенок под опекой - 15 тыс. руб.Кроме этого, предусмотрены единовременные пособия беременным и при рождении ребенка.

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новости, беженцы, лднр, украина, выплаты