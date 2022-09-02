https://ukraina.ru/20220902/1038389239.html
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 2 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-02T14:28
2022-09-02T14:28
2022-09-02T14:28
запорожская аэс
новости
магатэ
обстрелы
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"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - сказал Балицкий.Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, новости, магатэ, обстрелы
Запорожская АЭС, Новости, магатэ, обстрелы
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 2 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - сказал Балицкий.
Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.