МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
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МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС
Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 2 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
2022-09-02T14:28
2022-09-02T14:28
запорожская аэс
новости
магатэ
обстрелы
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"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - сказал Балицкий.Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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запорожская аэс, новости, магатэ, обстрелы
Запорожская АЭС, Новости, магатэ, обстрелы

МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС

14:28 02.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 2 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"
"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - сказал Балицкий.

Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности.
С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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Запорожская АЭСНовостимагатэобстрелы
 
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