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МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС

МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС - 02.09.2022 Украина.ру

МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ зафиксировала факты обстрелов на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом 2 сентября заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Россия 24"

2022-09-02T14:28

2022-09-02T14:28

2022-09-02T14:28

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"Фиксировали они все показанные нами объекты… все прилеты – они сказали "мы не даем оценок военной ситуации"… Зафиксировали прилеты, в протоколах они есть, попадания, все мы им показали. Но они нам не отчитываются, что они сделали. Что-то с собой увезли, что они там будут докладывать – посмотрим, какая будет ситуация", - сказал Балицкий.Он добавил, что власти Запорожской области интересует официальная точка зрения и позиция МАГАТЭ в отношении режима работы АЭС под регулярными обстрелами украинских войск.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на АЭС 6 энергоблоков по 1 гигаватту мощности. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ukraina.ru/20220902/1038362710.html

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запорожская аэс, новости, магатэ, обстрелы