https://ukraina.ru/20220902/1038389107.html
"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины
"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины - 02.09.2022 Украина.ру
"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины
Заведующую и сотрудника детского сада в Чите уволили после того, как детям раздали грамоты с гербами Украины. Об увольнении 2 сентября сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в соцсети
2022-09-02T14:25
2022-09-02T14:25
2022-09-02T14:25
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Сотрудники комитета образования администрации Читы провели служебную проверку, которая подтвердила факт халатности педагога и заведующей. По мнению чиновников, работники детского сада формально относились к должностным обязанностям. Губернатор Орлов назвал случай "кощунственным", а ситуацию - абсолютно нетерпимой. Он извинился перед родителями, чьи чувства были задеты, возложил часть ответственности на себя, и сообщил об увольнении работников детсада.На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины.После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, чита, детсад, увольнение, украина
Новости, Чита, детсад, увольнение, Украина
"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины
Заведующую и сотрудника детского сада в Чите уволили после того, как детям раздали грамоты с гербами Украины. Об увольнении 2 сентября сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в соцсети
Сотрудники комитета образования администрации Читы провели служебную проверку, которая подтвердила факт халатности педагога и заведующей. По мнению чиновников, работники детского сада формально относились к должностным обязанностям.
Губернатор Орлов назвал случай "кощунственным", а ситуацию - абсолютно нетерпимой. Он извинился перед родителями, чьи чувства были задеты, возложил часть ответственности на себя, и сообщил об увольнении работников детсада.
"Городскими властями проведены проверки. Они показали, что дело в безответственных глупых ошибках. И это не освобождает никого, в том числе и меня, от ответственности. Создавшие эту ситуацию лица – заведующая детским садом и воспитатель, - уволены", - написал Орлов.
На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины.
После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.