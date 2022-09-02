https://ukraina.ru/20220902/1038389107.html

"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины

"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины - 02.09.2022 Украина.ру

"Глупые ошибки": губернатор Забайкалья сообщил об увольнении заведующей детсадом за символику Украины

Заведующую и сотрудника детского сада в Чите уволили после того, как детям раздали грамоты с гербами Украины. Об увольнении 2 сентября сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов в соцсети

2022-09-02T14:25

2022-09-02T14:25

2022-09-02T14:25

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Сотрудники комитета образования администрации Читы провели служебную проверку, которая подтвердила факт халатности педагога и заведующей. По мнению чиновников, работники детского сада формально относились к должностным обязанностям. Губернатор Орлов назвал случай "кощунственным", а ситуацию - абсолютно нетерпимой. Он извинился перед родителями, чьи чувства были задеты, возложил часть ответственности на себя, и сообщил об увольнении работников детсада.На торжественной линейке 30 августа воспитанникам детского сада в Чите якобы выдали грамоты "За участие в конкурсе Мисс и Мистер лето - 2022". Об этом сообщили журналисты издания chita.ru, ссылаясь на жалобу одного из родителей. На грамоте стоит печать учреждения с неразборчивым номером, подпись без расшифровки и герб Украины.После линейки родители возмутились тем, что "на грамоте непонятно какая дата и детская группа", а вечером заметили украинский трезубец. Руководители детского сада якобы предложили сдать грамоты и получить взамен новые.

https://ukraina.ru/20220902/1038360834.html

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новости, чита, детсад, увольнение, украина