https://ukraina.ru/20220902/1038388527.html

Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной

Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной - 02.09.2022 Украина.ру

Мир был близко. Как и почему сорвалось соглашение между Россией и Украиной

В пятницу, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на экономическом форуме Амброзетти, который проходит в итальянском городе... Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T14:41

2022-09-02T14:41

2022-09-02T15:43

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украина

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владимир путин

владимир зеленский

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В пятницу, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на экономическом форуме Амброзетти, который проходит в итальянском городе Черноббио, перечислил факторы, необходимые для возобновления переговорного процесса с Россией. Среди них: — Москва должна перестать решать вопросы войной и убийствами; — Желание мира (Зеленский утверждает, что большинство стран в Европе поддерживают Украину); — Желание российского общества закончить войну — «россияне должны чувствовать, что виноваты в этой войне, в своём выборе, виноваты в умолчании».Чем дальше, тем призрачнее становится перспектива заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако был момент, когда стороны были в шаге от его подписания, рассказали Фиона Хилл, бывшая советником 45-го президента США Дональда Трампа по России, и профессор Джорджтаунского университета Анджела Стент в совместной статье для издания Foreign Affairs.Без пяти минут мир«По словам множества бывших высокопоставленных американских чиновников, с которыми мы беседовали, в апреле 2022 года Россия и Украина, по-видимому, предварительно согласовали контуры достигнутого в результате переговоров временного урегулирования: Россия отступит на позиции по состоянию на 23 февраля, когда она контролировала часть Донбасса и весь Крым, а Украина пообещает не добиваться членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности от ряда стран», — говорится в публикации.На переговорах правительственных делегаций в Стамбуле 29 марта представители Украины передали России свой проект соглашений, в котором выражена готовность к принятию статуса нейтрального, внеблокового, безъядерного государства в обмен на гарантии безопасности (которые не распространяются на Крым и Севастополь) от ряда стран-гарантов, включая РФ.2 апреля руководитель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавляющий украинскую делегацию, в эфире телеканала "1+1" говорил, что большая группа дипломатов и юристов разрабатывает проекты финальных документов. По словам Арахамии, российская сторона выразила согласие со всеми предложениями Киева, переданными на переговорах в Стамбуле, кроме одного вопроса – статуса Крыма. Подписание договора должно было привести к внесению поправок в Конституцию Украины по отказу от стремления страны в НАТО, в связи с этим власти хотели провести референдум. РФ сначала противилась этому, но в итоге согласилась, что это "единственный выход из сложившейся ситуации", рассказал Арахамия.Однако уже 6 апреля позиция Украины резко изменилась – она отказалась от своих ранее представленных инициатив. Тогда Москва передала свои предложения, но ответа так и не получила. С тех пор, по словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, мяч на стороне Украины, Россия никогда не отказывалась от переговоров.Как рассказал источник русской службы BBC, близкий к делегации РФ, общение переговорщиков фактически прекратилось к лету, сейчас никаких контактов между Россией и Украиной нет. Единственная тема, по которой ведутся консультации сторон — обмен военнопленными и телами погибших солдат. По словам источника, на фоне происходящего в зоне боевых действий у украинской стороны "растворилась готовность" реализовывать положения, прописанные в Стамбульском коммюнике. В частности о нейтральном статусе.Украинцы и русские: "две большие разницы" или всё же один народ?Хилл и Стент в своей статье вспоминают статью "Об историческом единстве русских и украинцев", написанную президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2021 года, в которой русские, белорусы и украинцы названы потомками русов – древнего народа, заселившего земли между Чёрным и Балтийским морями. Их объединяет общая территория, язык и православная вера."Этот трактат и подобные публичные заявления ясно показывают, что Путин хочет мира, в котором Россия будет руководить новым славянским союзом, состоящим из Белоруссии, России, Украины и, возможно, северной части Казахстана. Он также хочет, чтобы Запад и глобальный Юг признали преобладающую региональную роль России в Евразии. Это больше, чем сфера влияния – это сфера контроля со смесью прямой территориальной реинтеграции одних мест и доминирования в сфере безопасности, политической и экономической сферах других", – утверждают эксперты, специализирующиеся на советологии и русистике.На обвинения в адрес России в желании подчинить себе Украину, звучащие из уст западных чиновников, парировал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom."Прежде всего люди должны понимать, что, скажем так, языком международного общения на занятых Россией территориях, даже до её прихода, был русский. Доказательством этому служат все украинские беженцы, приехавшие в Польшу. Польша теперь открыла школы, чтобы обучать детей беженцев, и обучение в этих школах для беженцев с Украины ведётся на русском языке, потому что никто не говорит на украинском! Всё просто, они говорят по-русски", – отметил Риттер.Не секрет, что представители украинской власти в повседневной жизни общаются на русском языке, а не на государственном. Украина и украинцы имеют непростую историю: империи приходили и уходили, а границы веками менялись, поэтому люди, живущие на территории современной Украины, имеют изменчивую, сложную идентичность, отмечают Хилл и Стент в статье Foreign Affairs.Американский пехотинец заострил внимание на положении населения украинских регионов: "Украинское правительство бросило этих людей! Им упразднили пенсии, отменили зарплаты, их отрезали от энергоресурсов,киевские власти бросили эти территории! Русские вступились, ввели в оборот рубль и сказали: "Мы будем платить вам зарплаты". Только представьте! Они занимают территории и говорят людям: "Мы будем выплачивать заработную плату; если Вы пенсионер, мы будем выплачивать Вашу пенсию. Мы будем платить рублями, потому что интегрируем в российскую экономику, которая не отвергает вас!" Русские связывают эти регионы своими электросетями, то есть они будут поставлять электроэнергию из России".Скотт Риттер заявил, что Зеленский совершил серьёзную ошибку: у него был шанс договориться в самом начале, тогда он мог бы удержать большую часть территорий, которые в настоящий момент заняты Россией. "Сейчас российская сторона чётко дала понять, что больше не приемлет украинский контроль над территориями, населёнными этническими русскими или русскоговорящими украинцами. Этот конфликт не закончится, пока эти территории не будут под полным контролем России. Украина потеряла право управлять русскими", – заявил Риттер.Позиция Запада и доверие к РоссииИнформационное освещение текущих событий имеет не меньшее значение, чем ситуация на фронте."Во многих частях мира Россия выигрывает информационную войну. До сих пор Запад не смог полностью эффективно действовать в информационном пространстве", – констатируют Хилл и Стент.О том, что Россия выигрывает информационную войну по украинской тематике, ещё в начале мая говорила посол США на Украине Бриджит Бринк на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам по утверждению её кандидатуры на этот пост."Соединённые Штаты и их союзники могут хотеть изолировать Россию, но большинство государств глобального Юга во главе с Китаем рассматривают российско-украинскую войну как локальный европейский конфликт, который их не затрагивает. Китай поддержал Россию в ООН и отказался вводить санкции. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар резюмировал позицию многих развивающихся стран, сказав, что Россия - "очень важный партнёр в ряде областей". У РФ – прочные связи с Ираном, Египтом, Израилем, Саудовской Аравией и другими государствами Персидского залива. В Африке российские военизированные группировки оказывают поддержку ряду лидеров. А в Латинской Америке влияние России возросло по мере того, как к власти приходило больше левых правительств", – говорится в статье Foreign Affairs.На скорое завершение конфликта никто не рассчитывает, готовятся к затяжному противостоянию. А в 2024 году во всех странах, играющих ключевую роль в нынешних событиях, состоятся президентские выборы."Исход России предопределён: либо Путин останется у власти, либо придёт его преемник, скорее всего, из спецслужб, который поддерживает войну (спецоперацию на Украине – ред.) и враждебен Западу. Зеленский остаётся популярным на Украине как президент военного времени, но у него будет меньше шансов победить на выборах, если он пойдёт на территориальные уступки. Если Дональд Трамп или республиканец с такими же взглядами станет президентом США в 2025 году (инаугурация, согласно Конституции, 20 января – ред.), поддержка Украины со стороны США ослабнет", – уверены Хилл и Стент.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, переговоры, владимир путин, владимир зеленский