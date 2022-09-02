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Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов

Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов - 02.09.2022 Украина.ру

Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов

Киевские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости

2022-09-02T10:52

2022-09-02T10:52

2022-09-02T10:55

рогов

запорожская аэс

магатэ

шпионы

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"Украинские спецслужбы, по приказу [Владимира] Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", - сказал Рогов.По его словам, этот замысел киевских властей был своевременно раскрыт.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рогов, запорожская аэс, магатэ, шпионы