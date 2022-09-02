Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов - 02.09.2022 Украина.ру
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Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов - 02.09.2022 Украина.ру
Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
Киевские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
2022-09-02T10:52
2022-09-02T10:55
рогов
запорожская аэс
магатэ
шпионы
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"Украинские спецслужбы, по приказу [Владимира] Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", - сказал Рогов.По его словам, этот замысел киевских властей был своевременно раскрыт.Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
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рогов, запорожская аэс, магатэ, шпионы
Рогов, Запорожская АЭС, магатэ, шпионы

Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов

10:52 02.09.2022 (обновлено: 10:55 02.09.2022)
 
© Володимир ЗеленськийВСУ Зеленский
ВСУ Зеленский
© Володимир Зеленський
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Киевские власти пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов. Об этом 2 сентября сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости
"Украинские спецслужбы, по приказу [Владимира] Зеленского, пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием", - сказал Рогов.

По его словам, этот замысел киевских властей был своевременно раскрыт.

"Попытка проникновения шпионов и диверсантов под видом украинских журналистов пресечена. На территорию Запорожской АЭС они не были допущены", - сказал Рогов.

Миссия МАГАТЭ во главе с главой агентства Рафаэлем Гросси в четверг прибыла на Запорожскую АЭС. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск.
 
РоговЗапорожская АЭСмагатэшпионы
 
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