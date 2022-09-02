Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения - 02.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220902/1038360054.html
Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения - 02.09.2022 Украина.ру
Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
В ходе переговоров в апреле представители России и Украины согласовали предварительный вариант временного урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщается в статье, опубликованной в сентябрьском выпуске американского журнала Foreign Affairs
2022-09-02T09:50
2022-09-02T09:50
новости
сша
сми
переговоры
киевский режим
анатолий шарий
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/94/1033639478_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_2d100d9566f67d7637840fd312db486e.jpg
В подтверждение своих слов авторы статьи ссылаются на слова "нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников", с которым они разговаривали на эту тему.Согласно информации издания, проект соглашения якобы включал вывод российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля. В обмен киевский режим брал на себя обязательство не стремиться к вступлению в военный блок НАТО, получая, вместо этого, гарантии безопасности от "группы стран".Авторы статьи никак не комментируют тот факт, что впоследствии контакты между сторонами были прерваны по инициативе киевского режима. Вместо этого они приводят слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произнесённые им в июне, о том, что подобное соглашение уже не является приемлемым вариантом для российской стороны.Однако известный украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя статью, замечает: "Хм... Кто же внезапно вмешался?"17 мая Лавров прямо обвинил США и Великобританию в давлении на киевский режим с целью его отказа от переговоров. По словам российского министра, Вашингтон и Лондон желают затянуть конфликт с целью нанесения максимального военного ущерба РФ.
https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103363/94/1033639478_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_ea531cd75c74f5b2cfeb11e5411e4b2a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, сми, переговоры, киевский режим, анатолий шарий, сергей лавров
Новости, США, СМИ, переговоры, киевский режим, Анатолий Шарий, Сергей Лавров

Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

09:50 02.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
В ходе переговоров в апреле представители России и Украины согласовали предварительный вариант временного урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщается в статье, опубликованной в сентябрьском выпуске американского журнала Foreign Affairs
В подтверждение своих слов авторы статьи ссылаются на слова "нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников", с которым они разговаривали на эту тему.

В апреле 2022 года российские и украинские участники переговоров, по-видимому, предварительно согласовали черновик соглашения о временном урегулировании

Foreign Affairs
Американский журнал
Согласно информации издания, проект соглашения якобы включал вывод российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля. В обмен киевский режим брал на себя обязательство не стремиться к вступлению в военный блок НАТО, получая, вместо этого, гарантии безопасности от "группы стран".
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 05:00
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Авторы статьи никак не комментируют тот факт, что впоследствии контакты между сторонами были прерваны по инициативе киевского режима. Вместо этого они приводят слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произнесённые им в июне, о том, что подобное соглашение уже не является приемлемым вариантом для российской стороны.
Однако известный украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя статью, замечает: "Хм... Кто же внезапно вмешался?"
17 мая Лавров прямо обвинил США и Великобританию в давлении на киевский режим с целью его отказа от переговоров. По словам российского министра, Вашингтон и Лондон желают затянуть конфликт с целью нанесения максимального военного ущерба РФ.
 
НовостиСШАСМИпереговорыкиевский режимАнатолий ШарийСергей Лавров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:02Премьер-министр Украины попросил у Германии танки
11:35Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
11:27ВСУ нанесли ракетный удар по жилому дому в Херсоне, есть погибшие
11:21СМИ заметили у несостоявшегося убийцы вице-президента Аргентины популярную в "Азове"* татуировку
11:00Владимир Ераносян: Зеленский сошел с ума, с этим надо что-то делать всему миру
10:52Зеленский пытался внедрить в делегацию МАГАТЭ своих шпионов
10:49История с разворовыванием запорожской гуманитарки: интересные подробности
10:47Власти Германии опасаются нового кризиса из-за беженцев с Украины
10:34Ядерный шантаж Киева на Запорожской АЭС под контролем ООН
10:17Рогов рассказал об обстановке на Запорожской атомной электростанции
10:09Китайская UnionPay ввела ограничения на обслуживание своих карт в России - СМИ
10:08Российские дипломаты назвали заявление Госдепа США о Симоньян проявлением ревности
10:02Киев в дыму: власти срочно обратились к горожанам
09:59В Чите начали проверку в детском саду, где детям выдали грамоты с гербом Украины
09:56Эксперты рассказали о росте цен на Украине в следующем году
09:50Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения
09:36Траур на Закарпатье, проблема Босфора, отмена командировок. Главное на Украине на утро 2 сентября
08:56"Полный провал": главу МИД Германии Бербок раскритиковали за поддержку Украины
08:49Постпред Франции анонсировал заседание Совбеза ООН по Украине
08:45Эксперт объяснила, чем может обернуться для ЕС введение предела цен на газ
Лента новостейМолния