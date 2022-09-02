https://ukraina.ru/20220902/1038360054.html

Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения - 02.09.2022 Украина.ру

Foreign Affairs: В апреле Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения

В ходе переговоров в апреле представители России и Украины согласовали предварительный вариант временного урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Об этом сообщается в статье, опубликованной в сентябрьском выпуске американского журнала Foreign Affairs

2022-09-02T09:50

2022-09-02T09:50

2022-09-02T09:50

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сша

сми

переговоры

киевский режим

анатолий шарий

сергей лавров

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В подтверждение своих слов авторы статьи ссылаются на слова "нескольких бывших высокопоставленных американских чиновников", с которым они разговаривали на эту тему.Согласно информации издания, проект соглашения якобы включал вывод российских войск на позиции, которые они занимали 23 февраля. В обмен киевский режим брал на себя обязательство не стремиться к вступлению в военный блок НАТО, получая, вместо этого, гарантии безопасности от "группы стран".Авторы статьи никак не комментируют тот факт, что впоследствии контакты между сторонами были прерваны по инициативе киевского режима. Вместо этого они приводят слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, произнесённые им в июне, о том, что подобное соглашение уже не является приемлемым вариантом для российской стороны.Однако известный украинский блогер Анатолий Шарий, комментируя статью, замечает: "Хм... Кто же внезапно вмешался?"17 мая Лавров прямо обвинил США и Великобританию в давлении на киевский режим с целью его отказа от переговоров. По словам российского министра, Вашингтон и Лондон желают затянуть конфликт с целью нанесения максимального военного ущерба РФ.

https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html

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новости, сша, сми, переговоры, киевский режим, анатолий шарий, сергей лавров