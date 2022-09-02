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Мощные взрывы прогремели в Мелитополе

Мощные взрывы прогремели в Мелитополе - 02.09.2022 Украина.ру

Мощные взрывы прогремели в Мелитополе

Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области. Об этом 2 августа сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов

2022-09-02T07:52

2022-09-02T07:52

2022-09-02T08:23

мелитополь

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рогов

взрывы

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"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — написал он.Рогов также отметил, что поделится всеми подробностями позднее.В начале недели сообщалось, что в Мелитополе прогремело около пяти взрывов.До этого, 25 августа, Рогов сообщил, что жители Мелитополя остались без электричества. Однако в тот же день мэр города Галина Данильченко заявила, что подача электричества в городе была восстановлена. По ее словам, нарушение спровоцировал пожар и короткое замыкание на ЛЭПНакануне в администрации Мелитополя сообщили, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мелитополь, новости, рогов, взрывы