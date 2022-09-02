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Мощные взрывы прогремели в Мелитополе
Мощные взрывы прогремели в Мелитополе - 02.09.2022 Украина.ру
Мощные взрывы прогремели в Мелитополе
Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области. Об этом 2 августа сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов
2022-09-02T07:52
2022-09-02T07:52
2022-09-02T08:23
мелитополь
новости
рогов
взрывы
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"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — написал он.Рогов также отметил, что поделится всеми подробностями позднее.В начале недели сообщалось, что в Мелитополе прогремело около пяти взрывов.До этого, 25 августа, Рогов сообщил, что жители Мелитополя остались без электричества. Однако в тот же день мэр города Галина Данильченко заявила, что подача электричества в городе была восстановлена. По ее словам, нарушение спровоцировал пожар и короткое замыкание на ЛЭПНакануне в администрации Мелитополя сообщили, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мелитополь, новости, рогов, взрывы
Мелитополь, Новости, Рогов, взрывы
Мощные взрывы прогремели в Мелитополе
07:52 02.09.2022 (обновлено: 08:23 02.09.2022)
Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области. Об этом 2 августа сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов
"Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы", — написал он.
Рогов также отметил, что поделится всеми подробностями позднее.
В начале недели сообщалось, что в Мелитополе прогремело около пяти взрывов.
До этого, 25 августа, Рогов сообщил, что жители Мелитополя остались без электричества. Однако в тот же день мэр города Галина Данильченко заявила, что подача электричества в городе была восстановлена. По ее словам, нарушение спровоцировал пожар и короткое замыкание на ЛЭП
Накануне в администрации Мелитополя сообщили, что украинские диверсанты попытались подорвать линию электропередачи в пригороде.