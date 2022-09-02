https://ukraina.ru/20220902/1038356145.html
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает РФ, поэтому там сейчас проводится спецоперация для защиты жителей Донбасса и россиян, сказал президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
украина
сво
россия
владимир путин
новости
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
https://ukraina.ru/20220901/1038318514.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сво, россия, владимир путин, новости
Украина, СВО, Россия, Владимир Путин, Новости
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает РФ, поэтому там сейчас проводится спецоперация для защиты жителей Донбасса и россиян, сказал президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде
На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут.
Владимир Путин
президент РФ
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.