Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
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Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине - 02.09.2022 Украина.ру
Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине
На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает РФ, поэтому там сейчас проводится спецоперация для защиты жителей Донбасса и россиян, сказал президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде
2022-09-02T07:34
2022-09-02T07:34
украина
сво
россия
владимир путин
новости
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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украина, сво, россия, владимир путин, новости
Украина, СВО, Россия, Владимир Путин, Новости

Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине

07:34 02.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы
Встреча президента РФ В. Путина с руководителями Государственной Думы РФ и лидерами фракций Госдумы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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На территории Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает РФ, поэтому там сейчас проводится спецоперация для защиты жителей Донбасса и россиян, сказал президент России Владимир Путин на открытом уроке "Разговор о важном" в Калининграде

На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране, поэтому ребята наши, которые воюют там, защищают жителей Донбасса и саму Россию. Безусловно, это заслуживает всяческой поддержки со стороны общества. Это очень важно. И со стороны молодых людей. Потому что ребята, которые воюют там, рискуют своим здоровьем, а многие погибают. Они должны понимать, за что они отдают свою жизнь — за Россию и за людей, которые на Донбассе живут.

Обращение президента РФ В. Путина к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности
Владимир Путин
президент РФ
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Вчера, 10:42
Зе против За: увидим ли мы военную хунту по-украински?Запад как менингитный клещ вцепился в Украину, от него либо умирают, либо дураками становятся
 
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